Quais benefícios a leitura proporciona para as crianças?

Estimular a leitura desde o período infantil traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento da criança, pois é nessa fase que eles mais absorvem informações. Embora, nos dias de hoje, existam aparelhos eletrônicos que estimulam a imaginação e trazem entretenimento, colocar as crianças em contato com os livros ainda é a melhor opção, pois, as obras literárias são cruciais para a formação intelectual, social, moral e emocional dos pequenos.

A leitura é fundamental para o aperfeiçoamento as habilidades cognitivas, expressão de sentimentos e da comunicação das crianças. O bacana de mantê-las familiarizadas com os livros é que eles já se acostumam com o objeto de leitura e vão aprendendo, interpretando e entendendo as histórias através das figuras que ajudam a mediar o conto.

Se mesmo depois desses motivos você ainda não se convenceu sobre a importância da leitura para os baixinhos, a Estrela Cultural, editora especializada em livros destinados ao público infantil, listou alguns dos benefícios que a leitura pode trazer para a criançada:

Desenvolve a personalidade

Um dos fatores para querer incentivar a leitura é o desenvolvimento da personalidade das crianças, pois os livros são essenciais para que os pequeninos criem uma visão de mundo e reconheçam as qualidades que se identificam. Além disso, quando eles entram em contato com diversos personagens – cada qual com um jeito diferente, faz com que construam uma identidade, facilitando assim, suas relações sociais.

Entende a alteridade

As obras ajudam os pequenos, muitas vezes, a se colocar no lugar dos outros. Dessa forma, passam a conhecer os sentimentos e os pontos de vista de outras pessoas, isso ajuda as crianças a criar empatia, ser gentil e estimula a vontade de ajudar o próximo.

Fortalece o vínculo entre pais e filhos

No período infantil, quando a leitura ainda tem quer ser mediada por um adulto, faz com que fortaleça a conexão entre a criança e quem lê para ela. Desse modo, os pais criam uma relação mais forte com seus filhos e ficam a par de todo o processo de aprendizado.

Aflora a imaginação e a criatividade

Cada livro tem seu universo único, que permitem que as crianças descubram novos mundos e explorem sua imaginação e criatividade. Através das histórias e das ilustrações, os pequenos podem se colocar dentro do conto, recriando personagens e lugares totalmente diferentes em suas mentes. E vale frisar que, eles ainda podem trazer esses elementos criativos para a realidade, seja através de desenhos ou de brincadeiras e, isso é um conjunto fundamental para a formação intelectual também.

Aprendem novas palavras

Quando eles leem uma história, aprendem um novo vocabulário e a usar corretamente as palavras, desenvolvendo habilidades linguísticas e evitando futuros problemas ortográficos.

Aumenta a concentração

Os livros envolvem os pequenos através das vantagens que a leitura traz, e com isso ajuda a fortalecer sua concentração. Por conta do interesse de saber o desfecho da narrativa, eles acabam prestando atenção quando necessário. Isso faz com que eles passem a ser mais atenciosos quando alguém estiver explicando ou ensinando alguma lição importante.