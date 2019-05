Yas & The High Groove faz show de soul, funk e R&B

A banda Yas & The High Groove volta ao palco do Lowbrow Lab Arte & Boteco, nesta sexta-feira (24). O grupo se apresentará a partir das 22h30, com um repertório que inclui o melhor do soul, funk e R&B do cenário mundial e também passa pelo reggae, jazz e blues.

Formada por Yasmini Guimarães, no vocal, Brunno Veiga, na guitarra, Rafael Lenza, no contrabaixo, e Eduardo Manzano, na bateria, o Yas & The High Groove apresenta interpretações de músicas de nomes como Amy Winehouse, Céu, Rita Lee, Bob Marley e Nina Simone, entre outros.

A entrada terá um valor de R$ 10, até as 22 horas, e a casa fica na Rua 115 nº 1684, no Setor Sul, em Goiânia. O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre as portas às 19 horas, com a exposição “Desatado”, que apresenta obras inéditas criadas pelos artistas Karollez Viana, Adriano Borges (Dico) e Cristiano Freitas (Dongou). Os trabalhos abordam o skate como ferramenta de exploração e apropriação do espaço público.