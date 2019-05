17ª edição da Feira Agro Centro-Oeste Familiar 2019

Em sua 17ª edição, a Agro Centro-Oeste Familiar 2019 ocorre entre os dias 29 de maio e 01 de junho, no Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG). A feira, que se consolidou como o maior evento da agricultura familiar no Centro-Oeste brasileiro, terá um número recorde de participantes neste ano. No total, 86 expositores estarão comercializando produtos nos estandes de economia solidária e na praça de alimentação.

Além da feira, nos quatro dias de evento ocorrem atividades paralelas organizadas pela UFG com uma série de parceiros. A programação conta com minicursos, atendimento à saúde para todos os visitantes, rodada de negócios, seminário científico, dia de campo sobre produção leiteira e horticultura e apresentações culturais. Uma das novidades deste ano é a rodada de negócios voltada para o Plano de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Pensando no grande número de produtores de leite na região, a organização da Agro Centro-Oeste vai promover inúmeras atividades sobre o setor. Outra novidade desta edição é o Prêmio Prefeito Amigo da Agricultura Familiar, que tem o objetivo de incentivar e dar visibilidade às ações das prefeituras em favor do desenvolvimento rural. O evento é aberto ao público e a programação completa está disponível no site agrocentro.agro.ufg.br.