Caiado assina convênio e anuncia ampliação do repasse à Santa Casa de Misericórdia de Anápolis

O governador Ronaldo Caiado assinou na manhã desta segunda-feira (27/05) o convênio do Governo de Goiás com a Santa Casa Misericórdia de Anápolis. Durante a solenidade no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Caiado anunciou ainda a ampliação dos recursos destinados à unidade de saúde. O repasse, que inicialmente é de R$ 500 mil, passará a R$ 600 mil por mês. “Estamos assinando um convênio com a Santa Casa em que o valor será reformado, em poucos dias, por minha determinação ao secretário da Saúde [Ismael Alexandrino], para que este patamar seja de R$ 600 mil”, garantiu Caiado.

Na presença de deputados estaduais, entre eles o líder do governo na Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, o governador reafirmou que é preciso união de todos para beneficiar a população. “Vejo a necessidade de cada vez mais ombrearmos, com muita responsabilidade de gestão, o gasto com saúde. É o momento de termos uma gestão extremamente transparente, eficiente e capaz de resgatar essa grande dívida que temos com a população do Estado de Goiás na área da saúde”, apontou.

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, agradeceu ao governador e reconheceu o espírito republicano da gestão de Ronaldo Caiado. “Nunca houve da minha parte qualquer dúvida no que diz respeito à seriedade, ao compromisso, à lealdade e ao carinho que o senhor tem pela cidade de Anápolis. Eu o conheço bem e tenho um estilo muito parecido com o senhor, então aquilo que é interesse da população, a gente realmente coloca em primeiro lugar”, disse.

Para a diretora da Santa Casa, irmã Aldenir Mota Ribeiro, este é um dia ímpar ao longo dos 75 anos da instituição. “Esse é um momento histórico. Vimos a seriedade do senhor, governador, falando que a saúde é prioridade. A gente acredita nessa sensibilidade, estamos realmente aqui para nos comprometer com a saúde de Anápolis e de toda a região”. E reiterou: “Só queria agradecer. É uma gratidão muito grande ver, realmente, esse convênio assinado porque precisamos dele, com certeza”.

Também participaram da assinatura do convênio os secretários de Saúde, Ismael Alexandrino; e de Governo, Ernesto Roller. Ismael ressaltou a importância de o Estado e os municípios auxiliarem instituições filantrópicas no atendimento à população. “Nós nos colocamos completamente à disposição. Essa construção a muitas mãos é o que vai impulsionar nosso Estado. Essa aproximação do município com o Governo de Goiás é fundamental. Ambos precisam andar de mãos dadas para que a população seja a grande beneficiada”.

Em relação ao aumento do valor que será repassado à Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, o governador enfatizou que é um compromisso feito por ele e que não deixará de cumprir. “Eu assumi este compromisso, é o meu compromisso de governo. A ponderação que faço a todos vocês é de que eu sou uma pessoa extremamente respeitadora das normas legais e constitucionais. Eu jamais vou retirar um centavo da Saúde e do município para atender demandas do Estado de Goiás”, reforçou.

Ao elogiar a postura do governador, Roberto Naves reconheceu que esta é a nova política. “Muitas pessoas têm me perguntado o que é a nova política. Tenho respondido o seguinte: a nova política é o que eu e o governador Ronaldo Caiado temos feito. Ou seja, não interessa qual partido. Onde tiver um cidadão, principalmente um cidadão anapolino, nós estaremos lá, para poder e para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou.