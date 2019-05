Centro Livre de Artes apresenta espetáculo’ Amor na era do rádio’

O Centro Livre de Artes apresenta no próximo dia 28 de maio, às 20 horas, no Teatro Sesi, o espetáculo O amor na era do rádio. A peça retrata a época das radionovelas, fazendo do palco um túnel do tempo à era do rádio. Os ingressos podem ser trocados por 2 kg de alimentos ou 1 livro literário.

Amor na era do Rádio apresenta a rádionovela “A estrada do amor”, contextualizando a situação amorosa vivida pelos protagonistas. As músicas serão cantadas e tocadas por professores de música do Centro livre de Artes além da participação especial da Orquestra Jovem Municipal Joaquim Jaime.

O texto foi escrito inspirado na obra “Fragmentos de um discurso amoroso” de Roland Barthes. A direção do espetáculo é de Adriana Veloso, que também fica responsável pelo roteiro. A direção musical fica por conta de Levy Teixeira.

Serviço

CLA apresenta ‘O amor na era do rádio’

Data: 28 de maio (Terça no Teatro)

Horário: 20 horas

Classificação etária: 10 anos

Ingressos: Doação de 2 kg de alimentos ou 1 livro literário