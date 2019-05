UEG Laranjeiras promove III Semana Científica de Estética e Cosmética

Com o objetivo de qualificar estudantes e profissionais da área da beleza, o Câmpus Goiânia-Laranjeiras da UEG promove, de 3 a 7 de junho de 2019, a III Semana Científica de Estética e Cosmética. Organizado pelo Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, por meio do Centro Acadêmico, e coordenado pela professora Eliane Pereira da Silva, o evento acontece das 18h30 às 22h, com nove palestras gratuitas, além de três minicursos e nove workshops. As inscrições para minicursos (R$ 40) e workshops (R$ 20) vão até dia 30 de maio, pelo site https://calarasantana1.wixsite.com/semanacientificaueg ou no próprio Câmpus, nos períodos vespertino e noturno.

“A Semana de Estética e Cosmética vem se desenvolvendo como uma importante oportunidade de aproximar nossos alunos e professores de profissionais renomados e atuantes em nossa área”, afirma a coordenadora do evento, professora Eliane Pereira da Silva. O coordenador do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, professor Hermínio Sobrinho, ressalta a importância da participação da comunidade no evento: “por ser uma ação de extensão da UEG, é também o momento de a comunidade visitar o Câmpus, conhecer mais sobre o curso e seu protagonismo na formação em estética e cosmética em Goiás.

Palestras

A abertura oficial da semana ocorre na segunda, 3 de junho, às 19h, com a palestra Coaching e Relação Interpessoal, proferida pelo administrador e gestor em liderança Dieyme Vasconcelos. Além desta, estão previstas oito palestras voltadas para estudantes e profissionais de estética e cosmética. No dia 4 (terça), o administrador e psicólogo Igor Eduardo dos Santos fala sobre Psicologia social – processos psicológicos que influenciam no funcionamento da sociedade (19h), seguido da bióloga Etienne Martins, que realiza a palestra Extensão de cílios: conheça os bastidores dessa arte (20h).

No dia 5 (quarta), o advogado Henrique Giovanne Lozzi fala sobre Regulamentação das profissões de esteticista, cosmetólogo e técnico em estética, conflitos de regulamentação de áreas de atuação e responsabilidade ética (19h). A seguir, a tricologista Leonara Mesquita fala sobre Tricologia – tratamentos anti-queda capilar (20h30). Na quinta (6), a fisioterapeuta dermatofuncional do Instituto Vitaforma, Adriana Matsuoka, conversa com os participantes sobre Dermopigmentação reparadora – método Pmu Repair – camuflagem de estrias (19h). Logo após, o fisioterapeuta e professor Ricardo Ávila prefere palestra sobre Estética corporal (20h).

As últimas palestras da programação ocorrem no dia 7 (sexta): às 18h30, a esteticista Adriana Brito fala sobre Produtos cosméticos veganos e, às 19h30, a Equipe Biocap conversa a respeito do Protocolo Gordura Zero. O evento se encerra com um show cultural junino, no próprio Câmpus Goiânia-Laranjeiras.

Workshops – Diversos workshops serão oferecidos de 4 a 7 de junho, às 19h, no valor de R$ 20 cada um: Tratamento cabelos Afro (com Walkiria Jardim Barros – Kiras Cabelos Poderosos) e Massagem Corporal (com Makson Boel – Samana Cosmética Dermatológica) acontecem no dia 4. Dia 5, é a vez dos workshops Perfect Peel – Clareamento Inteligente de Hipercromias (com Makson Boel – Bioage Skincare Solutions), Depilação Cera Premium para peles delicadas (com Equipe Depil Bella) e Filler 5 D – Preenchimento Facial não Invasivo (com Equipe Vita Derm). Na quinta (6), são oferecidos os workshops Estética Facial e Corporal – Fototerapia e Laser (com a esteticista Ana Paula Parice) e Técnicas de Depilação Masculina (com Equipe Depil Bella). E no dia 7, a partir das 18h30, acontecem os workshops de Colorimetria (com Patricia Lopes – Ateliê Art Facial) e Alisamento e Cronograma Capilar – Tratamento (com Renata Caetano e Produtos Élita Brazil).

Minicursos – Entre a segunda e a quarta noites do evento, de 4 a 6 de junho, a partir das 18h30, serão oferecidos, a R$ 40, os minicursos: Maquiagem e Desfile ao final (dia 4, com Patrick Alysson Gama e Equipe), Massagem Vinhoterapia e Gessoterapia (dia 5, com a esteticista e professora Aldirene Silveira) e Técnicas de Bronzeamento Natural (dia 6, também com Aldirene Silveira).

O diretor do Câmpus Goiânia-Laranjeiras da UEG, professor Rafael de Almeida, destaca a capacidade de mobilização de alunos e professores do curso de Estética e Cosmética e de todos os servidores do Câmpus para a realização desta terceira edição. “Historicamente, o curso congrega inúmeros parceiros, empresas, indústrias e profissionais da área da beleza que percebem a importância do trabalho de formação nesta que é uma das áreas que mais cresce no mercado mundial”, valoriza.

PROGRAMAÇÃO

1ª dia – 3 de junho de 2019

19:00 Horas – Abertura Oficial da Semana Científica

Palestra Coaching e Relação Interpessoal

Dieyme Vasconcelos, Administrador, Gestor em liderança – FGV, Consultor financeiro, Palestrante e Coaching. Co-Fundador e Âncora – Papo Aberto – Notícias Inteligentes na Rádio Bandeirantes.

2ª dia – 4 de junho de 2019

Minicurso (18:30) – Maquiagem e Desfile ao final

Patrick Alysson Gama e Equipe

1ª palestra (19:00) – Psicologia Social – Processos Psicológicos que Influenciam no Funcionamento da Sociedade

Igor Eduardo dos Santos. Administrador e Psicólogo – PUC. Psicólogo Clínico e Organizacional. Especialista em Gestalt-Terapia e Docência Universitária, Professor universitário, Empresário.

2ª palestra (20:00) – Extensão de Cílios: Conheça os Bastidores dessa Arte

Etienne Martins. Bióloga. Master em Extensão de Cílios. Instrutora de cursos. Fez curso em Paris de Alongamento de Cílios. Participou do Desafio Paris Rastelli Beauty Pro, ficando em 1º Lugar. Proprietária do Ateliê Tiê

1ª Opção Workshop (19:00) – Tratamento cabelos Afro

Walkiria Jardim Barros – Kiras Cabelos Poderosos

2ª Opção Workshop (19:00) – Massagem Corporal

Makson Boel – Samana Cosmética Dermatológica

3ª dia – 5 de junho de 2019

Minicurso (18:30) – Massagem Vinhoterapia e Gessoterapia

Aldirene Alves da Silveira. Esteticista, Professora universitária. Instrutora de Cursos

1ª palestra (19:00) – Regulamentação das Profissões de Esteticista, Cosmetólogo e Técnico em Estética, Conflitos de Regulamentação de Áreas de Atuação e Responsabilidade Ética

Dr. Henrique Giovanne Lozzi. Advogado, Pós-graduando em Direito Médico e Proteção Jurídica Aplicada a Saúde, Membro da Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde da OAB-GO.

2ª palestra (20:30) – Tricologia – Tratamentos anti queda Capilar

Leonara Mesquita. Tricologista. Pós graduação em Tricologia. Terapeuta Capilar, Floral, Aromaterapia e Ozônio Terapia. Avaliação Capilar. Atende na Levon Clinica Capilar.

1ª Opção Workshop (19:00) – Perfect Peel – Clareamento Inteligente de Hipercromias

Makson Boel – Bioage Skincare Solutions

2ª Opção Workshop (19:00) – Depilação Cera Premium para peles delicadas

Equipe Depil Bella

3ª Opção Workshop – Filler 5 D – Preenchimento Facial não Invasivo

Equipe Vita Derm

4ª dia – 6 de junho de 2019

Minicurso (18:30) – Técnicas de Bronzeamento Natural

Aldirene Alves da Silveira. Esteticista, Professora universitária. Instrutora de Cursos

1ª Palestra (19:00) – Dermopigmentação Reparadora – Método Pmu Repair – Camuflagem de Estrias

Adriana Matsuoka. Fisioterapeuta Dermatofuncional. Instituto Vitaforma.

2ª Palestra (20:00) – Estética Corporal

Dr Ricardo Ávila. Fisioterapeuta, Empresário, Formação Internacional em Estética, Pó-graduação Dermatofuncional, Pós-graduação em Docência, Criador da LipoPARME, Professor.

1ª Opção Workshop (19:00) – Estética Facial e Corporal – Fototerapia e Laser

Dr. Ana Paula Parice – Formada em Estética e marketing. Treinadora em cursos. Idealizadora da Empresa Dermo Beauty Estética – Beleza, Saúde e Bem Estar

2ª Opção Workshop (19:00) – Técnicas de Depilação Masculina

Equipe Depil Bella

5ª dia – 7 de junho de 2019

1ª palestra (18:30) – Produtos Cosméticos Veganos

Adriana Brito. Esteticista. Proprietária do Centro de Estética Adriana Brito. Acadêmica de Farmácia e Cosmetologia pela UNIP.

2ª palestra (19:30) – Protocolo Gordura Zero Equipe Biocap

1ª Opção Workshop (18:30) – Colorimetria

Patricia Lopes – Ateliê Art Facial

2ª Opção Workshop (18:30) – Alisamento e Cronograma Capilar – Tratamento

Renata Caetano e Produtos Élita Brazil

Encerramento Show Cultural Junino