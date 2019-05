Bolsonaro recebe presidentes do Legislativo e Judiciário no Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro recebe hoje (28), no Palácio da Alvorada, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O encontro acontece no mesmo dia em que o plenário do Senado vai apreciar a Medida Provisória (MP) 870 que trata do redesenho administrativo do governo Bolsonaro. A MP expira na semana que vem e o Palácio do Planalto tem pressa para garantir a aprovação do texto como foi votado na Câmara dos Deputados.

No Senado, porém, a versão da Câmara enfrenta resistências já que o texto aprovado pelos deputados deixa o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) nas mãos do ministro da Economia, Paulo Guedes. Um grupo de senadores, do qual fazem parte o líder do governo Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) e o líder do PSL, partido do presidente, senador Major Olímpio (SP), defendem que o órgão permaneça sob a responsabilidade do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, como originalmente propôs o governo.

O receio do Palácio do Planalto é que a insistência em deixar o Coaf com Moro prejudique a votação da MP, já que nesse caso o texto teria que retornar à análise da Câmara dos Deputados.

Manifestações

Após as manifestações do último domingo (26), onde Congresso e STF foram criticados pelos manifestantes, Bolsonaro defendeu a harmonia entre os Poderes e disse que quer estabelecer um pacto para a aprovação das reformas que destravem a economia e promovam o desenvolvimento do país, entre elas da Previdência e tributária.

Também participam do encontro os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Economia, Paulo Guedes, e do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno.

Após o café da manhã no Alvorada, o presidente tem agenda cheia no Palácio do Planalto. Às 10h, acompanhado de Paulo Guedes, recebe presidente e representantes de várias entidades empresariais, entre eles, os presidentes da Confederação Nacional da Agricultura, Pecuária do Brasil, João Martins; Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga; e Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, Márcio Coriolano.

Bolsonaro almoça com o vice-presidente, Hamiton Mourão, que esteve na semana passada em viagem à China em preparação para a visita que o presidente faz ao país no segundo semestre. À tarde, ele tem encontros com ministros e parlamentares e, à noite, participa do lançamento da Frente Parlamentar Mista da Marinha Mercante Brasileira.

Fonte: Agência Brasil