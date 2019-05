Cine Cultura estreia longa-metragem goiano Dias Vazios

No domingo, dia 02 de junho, a partir das 18h30, haverá uma sessão especial de Dias Vazios, com a presença do diretor Robney Bruno Almeida, as atrizes Nayara Tavares e Natalia Dantas, e os atores Arthur Ávila e Vinícius Queiroz, que irão falar sobre o filme após a exibição. Também participa dessa conversa o crítico de cinema da Revista Janela, Luciano Evangelista.

“Dias Vazios” foi gravado na cidade de Silvânia-GO, onde se passa a história original do livro. A obra conta a história de Jean e Fabiana, um casal de namorados que vive o último ano do ensino médio na cidade do interior e passa por um dilema: deixar a cidade rumo a um novo destino ou ficar e continuar a história de seus pais. Jean resolve pôr um fim a própria vida e Fabiana desaparece.

Dois anos depois, Daniel e Alanis, um outro casal de jovens namorados, procura entender o motivo do suicídio de Jean e qual foi o destino de Fabiana. Para eles essa busca se transforma numa chance de reinventar suas vidas.

O filme, produzido pela Flô Projetos, já foi exibido na 21ª Mostra de Tiradentes, onde foi bastante elogiado pela crítica, e no Cine PE, onde recebeu os prêmios de melhor ator (Arthur Ávila), melhor direção de arte e melhor atriz coadjuvante (Carla Ribas).

Além de Dias Vazios, às 18h30, seguem em cartaz no Cine Cultura, até a próxima terça-feira, dia 04, os filmes Longa Jornada Noite Adentro, às 16h, e “Inferninho, às 20h30. No sábado (01/06) haverá sessão da Mostra Permanente de Curtas, às 15h, com entrada gratuita, duração de 45 minutos e classificação indicativa de 14 anos.

O Cine Cultura funciona no prédio do Centro Cultural Marieta Telles Machado, na Praça Cívica. Os ingressos do Cine Cultura custam R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia), apenas em dinheiro. Às segundas, todos pagam meia entrada. O Cine Cultura pede gentilmente que o público facilite o troco e evite notas altas, ajudando, assim, o trabalho de bilheteria.

Sinopses

Longa Jornada Noite Adentro (2018, China, 140 min, 12 anos, dir: Bi Gan). Luo Hongwu retorna a Kaili, cidade natal de onde havia fugido há vários anos. Começa, então, sua busca pela mulher amada e nunca esquecida.

Dias Vazios (2019, Brasil, 103 min, 16 anos, dir: Robney Bruno Almeida). Jean e Fabiana, um casal de namorados, cursam o último ano do ensino médio em uma pequena cidade do interior e vivem o típico dilema de deixar a cidade em busca de um novo destino ou ficar e continuar a história dos seus pais. Após passarem o dia juntos, Jean toma uma decisão inesperada e Fabiana desaparece. Dois anos depois Daniel e Alanis tentam entender o que está por trás do que aconteceu. Para eles essa busca se transforma numa chance de reinventar suas vidas.

Inferninho (2019, Brasil, 82 min, 12 anos, dir: Guto Parente e Pedro Diógenes). Deusimar é a dona do Inferninho, bar que é um refúgio de sonhos e fantasias. Ela quer deixar tudo para trás e ir embora, para um lugar distante. Jarbas, o marinheiro que acaba de chegar, sonha em ancorar e fincar raízes. O amor que nasce entre os dois vai transformar por completo o cotidiano do bar.

Programação de 30 de maio a 04 de junho:

15h (apenas sábado 01/06) – Mostra Permanente de Curtas (45 min, 14 anos, entrada gratuita).

16h – Longa Jornada Noite Adentro

18h30 – Dias Vazios

20h30 – Inferninho (Exceto domingo dia 02 de junho)

No domingo, dia 02, haverá um debate após a sessão de Dias Vazios, com a presença do diretor e do elenco principal do filme.