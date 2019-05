Goiás ainda não alcançou a meta de vacinação contra Influenza

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza será encerrada nesta sexta-feira, 31, nos postos de saúde de todo o Brasil. Mas, em Goiás, muitos municípios ainda não vacinaram 90% dos grupos prioritários e integrantes de forças de segurança e de salvamento. A campanha começou no dia 10 de abril e o último balanço da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) mostra que até o dia 27 de maio, 77,59% do público-alvo havia se vacinado no Estado, o que representa 1.445.508 pessoas, enquanto a meta são 1.676.681.

A gerente de Imunização e Rede de Frio, Clarice Carvalho dos Santos, alerta que 231.173 pessoas ainda devem ser imunizadas. “A população que faz parte dos grupos prioritários é considerada vulnerável para a influenza e deve comparecer a um dos postos de saúde próximo a sua casa, para receber a dose que protege contra os vírus da influenza H1N1, H3N2 e B”, orienta.

Nos grupos prioritários, a meta já foi alcançada entre as puérperas – mulheres com até 45 dias após o parto – (95,92%), indígenas (171,63%) e idosos (91,92%). Também devem receber a vacina crianças com idade entre 6 meses até 5 anos de idade, grávidas em qualquer período gestacional, trabalhadores da saúde, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade.

Profissionais das forças de segurança e salvamento também passaram a fazer parte do público-alvo da campanha neste ano. Foram alcançados 59,02% desse grupo, que inclui policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas, num total de 23.900 pessoas.

Confira a lista dos municípios goianos com cobertura abaixo de 60%:

Leopoldo de Bulhões (59,93%)

São Domingos (59,84%)

Campo Limpo de Goiás (59,8%)

Itarumã (59,8%)

Pirenópolis (59,78%)

Mambaí (59,71%)

Formosa (59,56%)

Paraúna (59,32%)

Alexânia (58,96%)

Quirinópolis (58,48%)

Pilar de Goiás (58,32%)

Niquelândia (57,96%)

Porangatu (57,23%)

Gouvelândia (57,16%)

Nova Crixás (56,37%)

Alto Paraíso de Goiás (56,28%)

Goianésia (55,63%)

Barro Alto (54,64%)

Mararosa (54,42%)

Firminópolis (54,41%)

São Miguel do Araguaia (54,24%)

Amaralina (52,82%)

Santa Rita do Novo Destino (52,8%)

Água Limpa (51,76%)

Mutunópolis (51,66%)

Santo Antônio da Barra(51,2%)

Montividiu do Norte (51,19%)

Campinaçu (50,76%)

Santa Rita do Araguaia (50,41%)

Itajá (48,87%)

Serranópolis (48,44%).