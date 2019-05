Lissauer pede empenho na convocação de concursados da área de segurança pública

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, recebeu na manhã desta terça-feira, 28, o secretário de Segurança Pública do Estado, Rodney Miranda, na sala da presidência da Casa e tratou de diversos assuntos, entre eles a convocação dos aprovados no último concurso da área de segurança pública. Além disso, também na presença de parlamentares da Comissão de Segurança Pública, Lissauer discutiu estratégias da área para os próximos anos, em Goiás.

Na oportunidade, o presidente destacou que o Parlamento goiano cobrou respostas quanto ao quadro de servidores efetivos nas Polícias Militar e Civil. Lissauer afirmou que a Alego está à disposição da Secretaria de Segurança Pública e vai lutar pela nomeação dos aprovados em concursos. “Queremos ajudar esse pessoal a manter sua esperança. Vamos lutar pela nomeação deles. Segurança deve ser tratada como prioridade em qualquer Estado”, falou.

Rodney Miranda explicou que é prioridade do atual governo chamar os policiais que passaram no último concurso. “Eu entendo a ansiedade de todos. Mas teremos que esperar um pouco para organizar as finanças do Estado, que estão praticamente todas voltadas para as folhas de pagamento. Mas, com certeza, essa é a nossa prioridade, chamar os que já passaram no concurso. Não vamos fazer novos concursos, porque gera muitos gastos e esses (aprovados) já estão prontos para a capacitação”, disse o secretário de Segurança Pública.

A iniciativa da reunião partiu do presidente da Comissão de Segurança Pública da Alego, Delegado Eduardo Prado (PV). Também participaram da reunião o diretor de Assuntos Institucionais da Casa, Simeyzon Silveira, Coronel Ricardo Rocha, Chefe da Assistência Militar, e os deputados Delegado Humberto Teófilo (PSL), Coronel Adailton (PP), Paulo Trabalho (PSL) e Paulo Cezar Martins (MDB).