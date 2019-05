Prefeitura e Grupo Oi acertam parceria para ofertas de emprego no Mutirão

Mais de 800 vagas de emprego serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), por intermédio do Sine Municipal, durante o Mutirão da Prefeitura de Goiânia, que neste fim de semana, dias 01 e 02 de junho, ocorre no Jardim Abapurú, região Leste da capital. A medida foi acertada na manhã desta terça-feira, 28, em reunião entre o prefeito Iris Rezende e representantes da empresa Brasil Telecom Call Center, do Grupo Oi, que ocorreu no Paço Municipal.

De acordo com o gerente de Recursos Humanos da Brasil Telecom Call Center, Samuel Rufino, as vagas são para atendimento de call center e são para contratação imediata. “Levaremos a estrutura da empresa para o Mutirão deste fim de semana para fazer o primeiro contato com os interessados”, explicou, acrescentando que o processo seletivo será feito na própria empresa, localizada na BR 153. “O objetivo é aproveitar o público do Mutirão para o preenchimento de boa parte dessas vagas que estão disponíveis”.

Já o prefeito Iris Rezende explicou que o verdadeiro espírito do Mutirão é a participação de todos. “As parcerias são diversas e resultam em uma melhor prestação de serviços à população da localidade atendida pela ação”, citou. Iris comentou ainda que a exemplo da empresa ligada ao Grupo Oi, outras parcerias também engradecem os mutirões, como Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás (UFG), e o saldo é sempre positivo.

Capacitação

Além da disponibilização de vagas de emprego, foi apresentada também ao prefeito Iris Rezende uma proposta de capacitação das pessoas que não conseguem a aprovação na prova escrita do processo seletivo. “A ideia é ampliar a parceria já existente com a prefeitura a uma instituição que oferece cursos básico e proporcionar uma segunda chance aos desempregados interessados por uma vaga no call center”, relatou Samuel Rufino.

Para o prefeito Iris Rezende, a intenção é bastante salutar e louvável. “Estamos vivenciando um momento extremamente delicado no que diz respeito à taxa de emprego e uma empresa que tem a preocupação em desenvolver ações para auxiliar na diminuição desses números, que hoje estão altos, pode sim contar com o apoio da administração municipal”, pontuou o prefeito, que também comemorou o oferecimento de mais serviços à população.

Participaram da reunião o titular da Sedetec, Celso Camilo, o procurador-geral do município, Brenno Marques, a diretora de Eventos e Lazer da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Eloisa Helena, e servidores da empresa Brasil Telecom Call Center.