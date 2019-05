Prorrogadas inscrições para Processo Seletivo Simplificado da Educação

As inscrições para o processo seletivo de substituição da educação foram prorrogadas até quarta-feira, 29. O registro de participação segue de forma gratuita e pode ser feito exclusivamente pela internet, no site www.concursos.goiania.go.gov.br, no link “Processo Seletivo Simplificado – Secretaria Municipal de Educação e Esporte – Edital nº 001/2019”. As vagas serão disponibilizadas por região, de acordo com opção escolhida no ato da inscrição.

A Prefeitura de Goiânia publicou no Diário Oficial do Município de 15 de abril, o Processo Seletivo Simplificado Edital 001/2019, da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME). São oferecidas várias vagas para profissionais administrativos e professores, que ocuparão cargos específicos de substituição de licenças e afastamentos legais na rede municipal de ensino.

As atividades serão exercidas nas Unidades da Rede Municipal de Educação, conforme a opção de região escolhida no ato da inscrição, quando ocorrerem licenças e afastamentos legais de servidores efetivos, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Esporte.

Para professores, há vagas nas áreas pedagogia, português, matemática, ciências, história, geografia, inglês, educação física, artes visuais, dança, artes, música, além de intérprete e professor de libras. Os cargos administrativos são para Auxiliar de Atividades Educativas de nível Médio e Agente de Apoio Educacional para nível fundamental.

O resultado final será divulgado no dia 26de junho de 2019 com validade até 26 de junho de 2020. E pode ser prorrogado por mais um ano, conforme necessidade da Rede Municipal de Educação. As substituições firmadas com a Secretaria Municipal de Educação e Esporte pelos classificados convocados serão regidas pelo Regime Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e ao Regime Geral da Previdência Social.