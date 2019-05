Shopping Cerrado recebe evento inédito de capoeira em Goiás 

Em sua décima quarta edição, o evento Goiânia tem Dendê traz para o Shopping Cerrado o seu festival cultural de capoeira, nos dias 31 de maio e 1º de junho. “Este ano, estamos trazendo um formato inédito para Goiás, que é a competição de capoeiras regional, angola e contemporânea”, explica Secão, mestre do grupo de capoeira realizador do evento, o Dendê.

Goiânia receberá a etapa Goiás/ Brasília/ Minas Gerais da competição nacional. Participam do Goiânia tem Dendê, competidores e mestres de várias partes do país. O Shopping Cerrado prepara um espaço especial para receber o evento, ao ar livre em sua entrada principal, para quem quiser acompanhar de perto a competição. O evento é gratuito.

A abertura do evento no dia 31/5 será com os alunos do projeto social FAMA, às 18h30, e no dia 1º/6 com os alunos da Academia Brava, às 17 horas. “Ao todo são mais de 300 crianças mostrando seu talento e sua ginga”, diz mestre Secão. Ele complementa: “É importante ressaltar o papel da capoeira na sociedade, sobretudo para as crianças mais carentes, ao trazê-las para o mundo dos esportes, colocá-las em contato com a música, gerando oportunidades de um crescimento saudável e longe das drogas e da criminalidade”.

Para o mestre de capoeira, o evento tem um quê de realização de sonhos no que tange a parte de responsabilidade social do Goiânia tem Dendê. “Estamos fornecendo tudo para as crianças: O uniforme completo de capoeira – que elas não tinham, a ida ao shopping (muitas nunca foram), um lanche após o batizado e, também, um momento especial na Estação Turma da Mônica, que foi gentilmente cedido pelos proprietários do parque. É a vivência de um sonho!”, afirma.

Festa

Além das atividades realizadas no Shopping Cerrado, o evento contará com uma grande festa aberta ao público, a ser realizada no dia 1º de junho, a partir das 21 horas, na Chácara Pousada do Engenho, na rua 115, no Setor Sul. Os ingressos custam R$ 20,00 e podem ser comprados antecipadamente pelo número 62 98246-8811 ou na bilheteria no dia do evento.

Animam a festa o grupo musical 3 Neguinhos, conhecidos pelo vasto repertório de samba e pagode, que colocam qualquer um para dançar. Eles contarão com a participação especial de vários artistas, dentre eles, Xexéu (Noys é Noys) e a cantora Beajú. Na parte gastronômica, o Bar da Mainha promete levar para o evento as melhores comidas de boteco. O chopp oficial da festa será o Selecta.

A décima quarta edição do Goiânia tem Dendê conta com o patrocínio do Shopping Cerrado, Cara de Anjo, Simbios, Inove Planejados, Mecat, Arica, PAM, Bar da Mainha, Ortomix e FAMA. Apoiam o evento: Ateliê das Massas, Movimento Negro, Amigos do Sandrão, Chopp Selecta, Andressa Marques Cílios, Sobrancelhas e Cursos, Panificadora Moreira, Academia Brava, Chácara Pousada do Engenho e Olho Comunicação.