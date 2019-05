Caiado destaca potencialidades de Goiás para realização de parcerias público-privadas em Fórum Exame

O governador Ronaldo Caiado participou nesta terça-feira (28/05) de debate no Fórum Exame Parcerias Público-Privadas e Concessões 2019, realizado na Câmara Americana de Comércio, em São Paulo. Na ocasião, o governador destacou que são disponibilizados aos empresários projetos bem avaliados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), para possíveis parcerias em Goiás.

“Quero deixar claro que o Centro-Oeste, e puxando especificamente para o Estado de Goiás, tem hoje grandes oportunidades de investimento. Criamos uma estrutura própria chamada Goiás Parcerias, em que colocamos todos aqueles projetos que já estão muito bem avaliados pela FGV para que os empresários possam ter acesso e, com isso, avaliar o interesse em cada um deles”, disse.

Durante o debate, Caiado citou a Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego), que também busca parcerias para a manutenção da produção de medicamentos. “Neste caso há incentivos e diminuição da carga tributária, por ser uma estatal e, portanto, grande possibilidade de nós fazermos uma parceria público-privada com essa parte dos laboratórios com empresas”.

Entre os pontos fundamentais para o desenvolvimento econômico de Goiás e do Brasil, na visão do governador, está a aprovação das reformas estruturantes, propostas pelo governo federal e que ainda estão sob a avaliação do Congresso Nacional.

“Acredito que todo mundo já se conscientizou da importância da aprovação da reforma da Previdência e vejo que a partir daí vamos para a reforma Tributária. Nesse momento, a sociedade está muito participativa e esse grau de participação é algo inédito, que eu aplaudo porque durante muitos anos não víamos isso”, comentou.

Turismo e Meio Ambiente

Outra notável potencialidade de Goiás é o turismo, que pode ser explorado a partir da história cultural do Estado. “Um ponto importante são os parques estaduais. Eles são hoje um motivo de grande demanda pelo turismo e, aquilo que estamos assistindo hoje, que Goiás passa a ter um fluxo enorme, não só da população de Brasília, mas de todos aqueles que estão interessados em conhecer a realidade da beleza do Cerrado, como também daquelas regiões, Chapada dos Veadeiros, o Caminho de Cora Coralina e outros”, destacou o governador.

Ronaldo Caiado reforçou a atitude ousada do Governo de Goiás em lançar o programa “Juntos pelo Araguaia”, no próximo dia 5 de junho, em parceria com o Estado do Mato Grosso e do governo federal para a recuperação da bacia do Rio Araguaia. O evento contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro e será realizado simultaneamente nas cidades de Aragarças (GO) e Barra do Garças (MT).

“O Rio Araguaia terá uma única legislação feita pelos estados de Goiás e do Mato Grosso, em total convergência. Com isso, recuperaremos cinco mil hectares do lado do Mato Grosso, até a região de Alto Taquari, e cinco mil hectares em Goiás, entre a região de Mineiros e Caiapônia. Iniciaremos essa recuperação, que vai mostrar para o mundo a beleza do Araguaia e, com isso, mostrar a nossa capacidade de produzir e, ao mesmo, tempo de preservar”, frisou o governador.

Ferrovia Norte-Sul

Esperada há 33 anos pelos goianos, a privatização da Ferrovia Norte-Sul foi acertada em 2019 e trará ainda mais competitividade ao Estado.

“A previsão é que daqui a um ano e meio, da minha cidade Anápolis até Estrela D’Oeste (SP), eles já teriam terminado os investimentos e, como tal, teremos a ligação de ir até o porto de Santos. Isso dá a Goiás uma oportunidade ímpar porque a cidade de Anápolis tem hoje o maior pólo logístico com o Aeroporto de cargas, é o segundo maior Distrito Agroindustrial no Brasil em produção de medicamentos”, salientou.

O Porto Seco de Anápolis também foi destaque na fala do governador. “O Porto Seco facilita enormemente o desembaraço de todas as mercadorias, então o Estado se interessa em buscar ali uma parceria público-privada nessa plataforma logística, onde teremos ali a Ferrovia e rodovias”.