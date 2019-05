Educar é função dos pais

Por Fabiola Rodrigues

A importância da família na educação dos filhos é indiscutível. Tão importante quanto o professor transmitir conhecimento, conteúdo cultural e ético, para o estudante, a família tem a função de educar para a vida, estabelecer os primeiros limites éticos e morais, respeito e cidadania. Por isso os responsáveis pelo estudante devem estabelecer bem o que é dever da escola e o que compete a eles, ainda que haja obrigações mútuas.

“As tarefas e conteúdos ministrados em sala de aula são de extrema importância, mas educar o adolescente para a vida requer atenção dos pais. As famílias muitas vezes estão confiando exclusivamente à escola a educação dos filhos, principalmente pela falta de tempo devido a trabalho ou outros compromissos”, ressalta a psicóloga Maris Eliana Dietz, especialista em comportamento educacional.

Essa lacuna pode acarretar problemas na educação e comprometer o rendimento no aprendizado das crianças. Se não forem tratados, poderão evoluir com o tempo. O estudante precisa estabelecer com seus pais, professores e outros adultos, relações equilibradas para que tenha desenvolvimento nos estudos e nas relações humanas.

Além dos problemas na educação que são enfrentados no país, como falta de investimento e infraestrutura, outros fatores podem dificultar a evolução do aluno. Está claro que cabe à escola ensinar para que o estudante tenha maturidade para pensar, dialogar e aprender, mas é preciso que a família caminhe juntamente com a escola, cumprindo cada um sua função, tendo em vista que pais e professores têm que reconhecer como devem influenciar a criança, adolescente ou jovem.

“A escola deve instruir, escolarizar, fazer com que os alunos conheçam teorias, porém a formação do caráter é exemplificado em casa. Regras, respeito, direitos e deveres que regem a sociedade, tudo isso é missão dos pais. O ambiente escolar reforça os valores morais e éticos aprendidos na família. As forças devem ser unidas e não empurradas”, diz a psicóloga.

O jogo de empurra-empurra de quem deve educar e ensinar acaba gerando muitos equívocos e o maior prejudicado é o estudante, aquele que deveria ser preservado. Então a parceria necessita existir, especialmente nestes tempos modernos, sendo que ambas as partes jamais podem se isentar, caso que vem acontecendo principalmente por parte das famílias.

Maris Eliana Dietz esclarece que cabe aos pais mostrar para os filhos que existe caminho a trilhar e que esse percurso requer tempo e persistência e que há obstáculos que nem sempre são positivos. Também é papel dos pais mostrar que existe hierarquia nas relações, o que parece estar esquecido atualmente. É fundamental preparar os filhos para cumprirem deveres, isso gera compromisso.

Já à escola sempre ficará reservado o incentivo ao estudante a resolver problemas matemáticos, redigir textos e ampliar e rever conceitos. O respeito, limites e regras estão inseridos no dia a dia escolar, mas são vistos como um reforço dos valores já passados pelos pais.

“As famílias estão confundindo criar seus filhos com educá-los, isso é muito sério e cada vez mais preocupante. Alunos são passageiros, filhos são para sempre. Celebrar uma educação de qualidade requer muitos esforços, principalmente da união entre família e escola”, ressalta a psicóloga.