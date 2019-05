UFG realiza I Semana de Arte e Cultura

A Universidade Federal de Goiás (UFG) dá início, neste domingo (2/6), a I Semana de Arte e Cultura da UFG: Redes em rede. O evento vai ser realizado de 2 a 8 de junho com a finalidade de promover o encontro de estudantes, professores, pesquisadores, artistas e sociedade em geral para refletir sobre a arte e cultura e o papel da Universidade frente ao cenário atual. Foi elaborada uma programação artística, nos equipamentos culturais da UFG, com a participação de várias redes, promovendo o intercâmbio entre diversas instituições e coletivos.

Estão previstos espetáculos, mostras e exposições diárias em diferentes locais como o Centro Cultural UFG, Cine UFG, Galeria da Faculdade de Artes Visuais (FAV-UFG), Teatro Belkiss Spenciére Mendonça e o Laboratório de Estudos do Espetáculo e Artes da Cena (Lacena). Os shows de Vanessa da Mata, por meio do Projeto Música no Câmpus, no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal da UFG; de Ana Cañas, do Caboclo Roxo e a apresentação do Grupo Solo de Dança fazem parte da I Semana de Arte e Cultura.

Participam do evento juntamente com a UFG as Instituições de Ensino Superior de Goiás Instituto Federal de Goiás (IFG), Instituto Federal Goiano (IFG Goiano) e Universidade Estadual de Goiás (UEG). As UFG está representada pelas unidades acadêmicas FAV, Escola de Música e Artes Cênicas (Emac), Faculdade de Ciências Sociais (FCS), Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), Instituto de Informática (INF), Faculdade de Letras (FL), e pelos órgãos Centro Cultural UFG, Cine UFG, Galeria da FAV, Centro de Informação, Documentação e Arquivo (Cidarq) e os seguintes eventos/redes: 6ª Colóquio de Apresentações Acadêmicas de Publicidade e Propaganda (Cappa), Rede Internacional de Pesquisa em Educação, Arte e Humanidades (Redearth), Rede de Cultura Ipes-GO, Fórum de Educação e Arte em Goiás, 3ª Semana Nacional de Arquivos com o Seminário Revelando Memórias 10 anos: pesquisa e extensão com documentos do Departamento de Ordem Política e Social em Goiás (Dops-GO); Colóquio Instituto de Informática, da FCS, Mostra de Cinema Italiano, dentre outros.