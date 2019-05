Bancada goiana articula liberação de R$ 120 milhões para programas habitacionais

Goiás vai receber novos investimentos para serem aplicados em habitação. Ao todo, R$ 120 milhões foram disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para a ampliação de programas habitacionais no Estado após articulação da bancada goiana no Congresso Nacional. A liberação dos recursos foi publicada na quarta-feira, 29, no Diário Oficial da União.

Coordenadora da bancada, Flávia Morais (PDT-GO) explica que os valores são provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e destinados à construção ou aquisição de unidades habitacionais novas. “Os recursos repassados pelo governo federal poderão ser utilizados para pró-moradia, carta de crédito individual, carta de crédito associativo e apoio à produção de habitações”, explica.

A medida, ainda de acordo com a parlamentar, vai possibilitar o aumento dos subsídios habitacionais em Goiás. “Os recursos vão facilitar a compra da casa própria pelas famílias consideradas de baixa renda, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, e já estão nas mãos das instituições financeiras, incluindo a Caixa, que detém 80% desse valor”, pontua Flávia Morais.

Além do aporte direcionado para novas habitações, o Ministério do Desenvolvimento Regional pontuou que vai dispor de R$ 400 milhões para as unidades que já estão em construção no Estado. O anúncio ocorreu depois que os corretores de imóveis e representantes comerciais realizaram um protesto em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica, em Goiânia, e outro na Esplanada dos Ministérios na quarta-feira, 29.

Os manifestantes alegaram que, no ano passado, Goiás recebeu R$ 1,8 bilhão do Ministério do Desenvolvimento Regional. Para 2019, o governo teria repassado, até o momento, apenas R$ 630 milhões.