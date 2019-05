Ronaldo Caiado reafirma a importância do grupo Caoa para o Estado de Goiás

O governador Ronaldo Caiado visitou, nesta quarta-feira (30/05) a Caoa Montadora, instalada no Distrito Agro-Industrial de Anápolis (Daia). Nascido em Anápolis, Caiado reafirmou a importância da montadora para a cidade e para a produção industrial de Goiás. “É um orgulho para nós, como anapolinos, termos aqui aquilo que hoje é referência para todos nós, goianos, uma montadora que o seu projeto é expandir cada vez mais, é avançar, e com isso construir aquilo que desejamos: a indústria brasileira de automóveis. Ela nasceu em Anápolis e, indiscutivelmente, vai dar a Goiás condições de ser o berço da indústria nacional”, declarou.

Acompanhado pelo presidente da empresa, Mauro Correia, o governador conheceu todo o processo de montagem dos veículos, além dos equipamentos de robótica desenvolvidos pela Caoa e dos laboratórios de pesquisa. “É uma montadora que guarda características que nenhuma outra empresa tem, seja na parte ambiental ou na parte da montagem dos carros, além do cuidado com os trabalhadores e servidores. É impressionante o resultado, os detalhes mínimos, para que cada veículo saia com todas as condições, todas as especificidades determinadas por aquilo que é padrão internacional”, avaliou.

Mauro Correia destacou o potencial de crescimento da indústria automobilística na região e a perspectiva de ampliação da produção da Caoa para os próximos anos. “Acho importante mostrarmos o trabalho que está sendo feito, a geração de emprego, a tecnologia, a formação de profissionais com alto nível. Isso é muito importante para a região. E essa parceria entre o governo e iniciativa privada, de fomento, é muito interessante para o crescimento dessa indústria no Estado de Goiás”, observou.

Para o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, a visita de Caiado demonstrou o interesse do Governo de Goiás pelo município. “Estamos muito felizes com a visita do governador. A Hyndai hoje em Anápolis é a maior geradora de empregos na região e o governador está aqui para ver o funcionamento da fábrica, para observar de perto a importância que ela tem não só para o município, mas pra toda região”.