Sine Goiânia oferece mais de 215 oportunidades de trabalho

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), oferece nesta quinta-feira, 30, 215 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Desse número, 21 são para pessoas com deficiência.

Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade e Trabalho, além de CPF e comprovante de endereço atualizado. Caso as características profissionais preencham as exigências da firma empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.

Os cidadãos podem acessar também o aplicativo Sine Fácil para agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis. Com o sistema, a população pode acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (MTb). O aplicativo, que é gratuito, pode ser baixado no Google Play – loja online para distribuição de aplicações para dispositivos com o sistema Android.

Vagas geral

Advogado tributarista 1

Analista de marketing 1

Analista de recursos humanos 1

Assistente de vendas 1

Auxiliar contábil 1

Auxiliar de coordenador escolar 1

Auxiliar de faturamento 1

Auxiliar de logistica 3

Auxiliar de marceneiro 2

Chefe de cozinha 1

Costureira de máquina reta 3

Cozinheiro de restaurante 1

Dedetizador 1

Eletricista auxiliar 1

Eletricista de instalações 1

Eletricista de instalações de veículos automotores 7

Gerente comercial 1

Gerente de serviço de manutenção 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1

Ladrilheiro 4

Manicure 1

Marceneiro 5

Mecânico 2

Mecânico de auto em geral 3

Mecânico de automóveis e caminhões 4

Mecânico de automóvel 1

Mecânico de suspensão 4

Montador de móveis de madeira 1

Motorista carreteiro 20

Motorista de caminhão 8

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 5

Motorista de ônibus rodoviário 40

Nutricionista 2

Office-boy 2

Ourives 1

Padeiro 1

Passadeira de peças confeccionadas 2

Pedreiro 2

Pizzaiolo 1

Professor de planejamento empresarial 1

Promotor de vendas 1

Promotor de vendas especializado 2

Recepcionista de hotel 1

Recepcionista secretária 1

Representante comercial autônomo 16

Supervisor da confecção de artefatos de tecidos, couros e afins 1

Técnico em segurança do trabalho 1

Técnico mecânico em ar condicionado 1

Tosador de animais domésticos 1

Vendedor de serviços 2

Vendedor interno 1

Vendedor pracista 26

Vagas para pessoas com deficiência

Agente de passagens 1

Auxiliar de limpeza 5

Auxiliar de linha de produção 2

Auxiliar de logistica 5

Estoquista 2

Leiturista 1

Porteiro 3

Técnico analista de pcp 1

Telefonista 1