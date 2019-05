Som do Norte preenche os espaços da Monkey nos dias 30 e 31 de maio

Com muito carimbó, brega e rock psicodélico contemporâneo, a Monkey Goiânia dá as boas-vindas à Invasão Nortista nas noites de 30 e 31 de maio. A casa, que está localizada na Rua 242, nº 222, no Setor Leste Universitário, abre suas portas às 20h. A entrada tem o valor de R$ 10.

No dia 30 de maio, a banda Modesto à Parte apresenta o repertório que vem abrindo espaço na cena autoral de Boa Vista (RR). Carregada de rock psicodélico, mistura influências como: Milton Nascimento, Mutantes, Ave Sangria, Pink Floyd, Pond, King Gizzard And The Lizard Wizard, Psychedelic Porn Crumpets, Los Porongas (AC) e Boogarins (GO), sem deixar de citar toda a influência do próprio estado de Roraima

Acompanhando os conterrâneos, a Urutu traz composições com críticas sociopolíticas apresentadas em forma de RAP embaladas pelo brega e carimbo, ritmos característico de Roraima. A noite têm ainda discotecagem com ritmos brasileiros do norte e latinos, com ênfase na música independente atual e novos artistas, pelas mãos do produtor João Lucas.

Na sexta-feira (31) é dia de Bodo Valorizado e Jamrock. A primeira traz o brega e o carimbo mesclado ao romance e bom humor para a pista. A Jamrock, mistura o som característico do reggae com ritmos da Amazônia e referências ao estilo tropical do Brasil. Depois dos show, Joao Lucas comanda as pick ups e continua a vibe nortista da casa.