Bolsonaro assinará concessão da Norte-Sul em Anápolis

Acompanhado pela primeira-dama Gracinha Caiado e pelo prefeito Iris Rezende, o governador Ronaldo Caiado recebeu nesta sexta-feira (31/05) o presidente da República, Jair Bolsonaro, em Goiânia. O presidente chegou à capital de Goiás para participar da Convenção Nacional das Assembleias de Deus Madureira (Conamad). Antes do evento, Bolsonaro tomou café da manhã no Palácio das Esmeraldas com o governador e diversos políticos. Na ocasião, Caiado agradeceu a visita do presidente e a parceria com o Governo de Goiás e fez o convite, aceito por Bolsonaro, para que a assinatura da concessão da Ferrovia Norte-Sul seja feita em Anápolis com a presença do prefeito da cidade, Roberto Naves.

“Vamos superando as dificuldades, botado rumo no País. Para isso, precisamos de homens com coragem, determinação e apoio popular, como o presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado presidente, de coração. O senhor é, neste momento, aplaudido por todos nós pelo carinho e atenção que tem com o nosso Centro-Oeste”, afirmou Ronaldo Caiado

Durante o café da manhã, o governador anunciou que a concessão da Ferrovia Norte-Sul seja formalizada pelo presidente Jair Bolsonaro em Anápolis. “É importante que a gente possa desenvolver esse país, esse Centro-Oeste, e o senhor, presidente, nos deu de presente, uma Ferrovia, que deverá ser assinada a partir do mês de julho, onde ela ligará a região do Mato Grosso, de Água Boa, até a região entre Mara Rosa e Campinorte, fazendo um eixo transversal, a Ferrovia Norte-Sul. Será exatamente a ressurreição do Vale do Araguaia, do Norte goiano, do oeste também e do leste do Mato Grosso”, destacou.

Durante discurso, o presidente também elogiou Ronaldo Caiado e o empenho do governador em buscar soluções para o Estado de Goiás. “Queria agradecer Caiado por suas palavras, sua gentileza e hospitalidade. Muito bom estar entre amigos e logo mais também estarei entre amigos e, acima de tudo, aqueles que têm Deus no coração. O entendimento do nosso relacionamento, da sua maneira de fazer política cativa a todos. Até porque o que você faz em Brasília, quando está ao meu lado, é procurar, cada vez mais, fazer o bem para o povo do seu Estado”.

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, também acompanhou a chegada do presidente. “Nós acreditamos no senhor, presidente. Que Deus te abençoe muito nessa caminhada, que eu quero gloriosa para o Brasil”.

Também participaram da recepção a primeira-dama e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Gracinha Caiado; o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz; os deputados estaduais Amauri Ribeiro, Bruno Peixoto, Rafael Gouveia, Amilton Filho, Cairo Salim, Charles Bento, Delegado Eduardo Prado, Delegado Humberto Teófilo, Diego Sorgatto, Henrique César, Iso Moreira, Jefferson Rodrigues, Júlio Pina, Major Araújo, Paulo Trabalho, Rubens Marques e Zé Carapô; além do prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale.

O evento contou ainda com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), Walter Carlos Lemes, procurador-Geral de Justiça, Aylton Flávio Vechi, do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e dos deputados federais Zacharias Calil, Vitor Hugo, Glaustin da Fokus, José Nelto e Professor Alcides, senador Luiz Carlos do Carmo e presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Joaquim de Castro.