 Abluesados se apresenta na Monkey em noite dedicada ao blues 

Depois de duas edições de sucesso, o projeto mensal Monkey Blues, da Monkey Goiânia, volta neste próximo sábado (1/6). A partir das 21h, o público pode aproveitar as promoções de dobradinhas de Catuaba, Caipirinha e cozumel (até as 22h) para aguardar o show da banda Abluesados. A entrada tem o valor de R$10 até as 23h e de R$15 após este horário.

Com 20 anos de existência, a Abluesados é formada por Luciano Ninomia (vocais, guitarra e gaita), Maurício Machado (baixo), Fridinho Borges (vocais e guitarra) e Marcelo Rezende (bateria). Passeiam pelo blues tradicional e vertentes como Chicago Blues, Country Blues, British Blues, Modern Eletric Blues, Brazilian Blues e Blues Jazz. A banda apresenta composições próprias e músicas de grandes nomes do gênero no Brasil e no exterior.

Dividiu palco e tocou em festivais com nomes consagrados do blues nacional e internacional, incluindo Andy Just, Mitch Kashmar, Mud Morganfield, Blues Etílicos, Prado Blues Band, The Headcutters, Robson Fernandes e Flávio Guimarães. Walter Wolfman, Kenny Brown, Thomas T, Ivan Márcio, Nuno Mindelis e Márcio Abdo também fazem parte dessa lista.

A Monkey oferece entrada gratuita para que faz aniversário no dia e para mais dois acompanhantes. É exigida a apresentação de documento oficial com foto na entrada. A casa aceita cartões de débito e crédito.