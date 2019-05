Bolsonaro participa em Goiânia de evento na Assembleia de Deus

O presidente Jair Bolsonaro está em Goiânia, onde participa da 46ª Assembleia Geral da Convenção Nacional das Assembleias de Deus – Ministério Madureira. É a primeira visita oficial do presidente à capital goiana. Evento será no Setor Campinas, em um templo da Igreja.

O governador Ronaldo Caiado e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, recepcionaram o presidente. Em seguida, foram para o Palácio das Esmeraldas, onde concederam entrevista. Em seguida, ambos irão se deslocar ao evento.

Após o evento, ele volta a Brasília, com previsão de chegada às 11h40. À tarde, Bolsonaro mantém agenda no Palácio do Planalto e tem reuniões com os ministros da Educação, Abraham Weintraub, do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e da Advocacia-Geral da União, André Luiz de Almeida.