Bolsonaro sinaliza assinatura da MP do FCO em encontro com Caiado

“Fale mais sobre essa MP que deverá chegar a mim na próxima semana, afinal, você é o pai da criança, Caiado!” Essas foram as palavras ditas pelo presidente Jair Bolsonaro ao sinalizar que, na próxima semana, a MP que irá permitir que Estados do Centro-Oeste tenham acesso ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, para investimento em infraestrutura e desenvolvimento regional, deverá chegar em suas mãos. O presidente sinalizou claramente que deverá assinar a MP nos próximos dias.

Bolsonaro também lembrou que a liberação do fundo é uma proposta de Caiado e recordou a parceira dos dois, referindo-se ao governador como “velho amigo de trincheira e de lutas dentro do Parlamento, em prol de um país e de um Goiás melhor”. Parceria que tem se intensificado entre os, agora, presidente e governador, e rendido bons frutos para o Estado. A MP dará a diversos estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a liberação para usar, via empréstimos, até 30% dos Fundos Constitucionais.

Caiado agradeceu as palavras do presidente ressaltando que “Goiás tem orgulho de tê-lo como presidente da República”, ao agradecer as ações do governo federal durante a 46ª Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil – (AGE 2019/CONAMAD), na manhã desta sexta-feira (31/5). Ele destacou o carisma do presidente. “Durante tantos anos, não tínhamos alguém que falasse a nossa língua. O presidente Bolsonaro fala às pessoas mais simples. Elas enxergam o Bolsonaro com esperança, fé e brilho nos olhos, com a certeza de que as adversidades existem no caminho de todos, mas superaremos. Daremos esse apoio necessário. Goiás marcha com vossa excelência.”

O presidente agradeceu a receptividade dos goianos. “Muito bom estar entre amigos, melhor ainda aqueles que têm Deus no coração”. Também falou do desafio que é recuperar o Estado e o País. “Somos hoje os respectivos chefes do Executivo. A missão não é fácil, mas quem está com a consciência tranquila, tem fé, esperança e uma esposa ao seu lado, que é a base da família, vence esses obstáculos”, observou.

O governador reforçou o valor da união de esforços para vencer as dificuldades. “Presidente, hoje, ao estar na nossa capital falando para o Brasil todo, para líderes e formadores de opinião, posso deixar claro que com a força das orações, com a liderança de cada um, o presidente sairá vitorioso nas reformas que serão votadas. Ele vai mostrar ao Brasil que, com ética, transparência, honestidade no gasto público, voltando as atenções para as pessoas mais carentes e combatendo as desigualdades regionais, fazemos com que o dinheiro público chegue às mãos de cada necessitado oferecendo qualidade na Educação, a Saúde e oportunidades de emprego”, afirmou Caiado.

Caiado também homenageou o anfitrião do evento e aniversariante do dia, bispo Manoel Ferreira, que nas palavras do governador, foi a pessoa que sempre estendeu as mãos nas horas mais difíceis e mais delicadas de sua trajetória política. “Uma homenagem a esta pessoa especial, esse homem conciliador, que constrói o entendimento e que cada vez mais apoia o presidente nos momentos mais delicados, nas reformas necessárias, que é o bispo Manoel Ferreira. O senhor tem guiado todos nós desde a minha campanha de senador da República e agora como governador do Estado”, declarou Caiado, que agradeceu ainda o apoio recebido da Assembleia de Deus de Goiás.

Jair Bolsonaro esteve em Goiânia para participar da 46ª Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil (AGE 2019/CONAMAD), no templo da igreja no bairro de Campinas, em Goiânia. Conduzido Bispo Primaz Manoel Ferreira, o evento, que segue até este sábado (1/6), reúne cerca de 3.036 delegados representantes das Assembleias de Deus de todo Brasil e de outros países, como Estados Unidos, México, Venezuela, Portugal e Rússia.

Antes da agenda na Assembleia, o presidente foi recebido pelo governador, pela primeira-dama Gracinha Caiado, pelos prefeitos Iris Rezende (Goiânia), Roberto Naves (Anápolis) e Paulo do Vale (Rio Verde); além de deputados federais, estaduais; o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz e outras autoridades.

Juntos pelo Araguaia

Na próxima semana, Bolsonaro estará novamente em Goiás. Na quarta-feira, 5 de junho, Dia Internacional do Meio Ambiente, o presidente participará do lançamento do projeto “Juntos pelo Araguaia” em Aragarças. O presidente também garantiu que a concessão da Ferrovia Norte-Sul será assinada em Anápolis, a pedido do governador Ronaldo Caiado. “É importante que a gente possa desenvolver o país, o Centro-Oeste, e o senhor, presidente, nos deu de presente, uma Ferrovia, que deverá ser assinada a partir do mês de julho, e ligará a região do Mato Grosso, de Água Boa, até a região entre Mara Rosa e Campinorte, fazendo um eixo transversal, a Ferrovia Norte-Sul. Será exatamente a ressurreição do Vale do Araguaia, do Norte goiano, do oeste também e do leste do Mato Grosso”, destacou.