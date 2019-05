Mutirão da Prefeitura chega à região Leste neste fim de semana

Após chegar a marca de 1 milhão de atendimentos na última edição, o Mutirão da Prefeitura beneficia neste fim de semana, nos dias 1º e 02 de junho, a região Leste da capital. Na oportunidade, 42 bairros receberão serviços de infraestrutura, urbanização, limpeza e requalificação de unidades de saúde e de educação. Os trabalhos começaram na última segunda-feira, dia 27.

Além dos mais de 120 serviços oferecidos pela Prefeitura, incluindo atendimentos nas áreas da saúde, assistência social, cidadania, educação, finanças, orientações judiciais e emissão de documentos, esta edição será marcada pela oferta de empregos. Em parceria com o Sine Municipal, o Grupo Oi vai disponibilizar 800 vagas para cidadãos interessados em atuar como atendente de telemarketing.

Para o prefeito Iris Rezende, que abre o evento oficialmente na manhã deste sábado, dia 1º, o Mutirão representa a união do espírito participativo e solidário das pessoas em prol de soluções coletivas. ‘O Mutirão é extremamente importante para Goiânia, pois a prefeitura volta à atenção para os bairros. Os trabalhos são mais dinâmicos e a população pode ter acesso a serviços de saúde e orientações em diversas áreas com rapidez e qualidade’, afirma.

Os estandes estarão montados na Rua Cremona, com Rua Firenze, no Jardim Abapurú. Os atendimentos serão realizados no sábado das 08h às 17h e no domingo das 08h ao meio-dia.

Confira os principais serviços disponibilizados:

Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma):

– Distribuição de mudas de árvores do cerrado e orientação sobre como e onde fazer o plantio

– Oficinas de educação ambiental

– Limpeza e roçagem da área verde

– Orientação da Gerência do Contencioso sobre processos abertos na Amma

Agência Municipal de Turismo Evento e Lazer (Agetul):

– Projeto Liga do Bem (disponibiliza brinquedos para o entretenimento das crianças)

Guarda Civil Metropolitana (GCM):

– Segurança do local onde ocorrerá o Mutirão

– Banda de música da GCM

Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg):

– Revitalização de praças

– Remoção de entulho

– Roçagem manual e mecânica

– Limpeza de córregos e mananciais

– Poda e retirada de árvores

– Pintura de meios-fios

– Varrição de vias

– Capina manual

Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas):

– Cadastro único para programas sociais: bolsa família, IdJovem

– Isenção na taxa de inscrição de concurso público

– Diminuição na tarifa de energia elétrica

– Carterinha interestadual para idoso acima de 60

– BPC – Beneficio de Prestação Continuada

– Serviços de beleza: manicure, pedicure, designer de sobrancelhas e corte de cabelo

Secretaria Municipal de Cultura (Secult):

– Apresentações culturais

– Divulgação da Lei de Incentivo à Cultura e das obras produzidas pela Lei

Secretaria Municipal de Educação (SME):

– Projeto Horta Escolar

– Sala de leitura

– Mesa de desenho livre

– Disponibilizou recursos para reforma geral em quatro unidades de educação

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh):

– Orientações sobre o Alvará Fácil

– Regularização fundiária e de edificações

– Inscrição e atualização cadastral do Programa Municipal de Habitação

Secretaria Municipal de Finanças (Sefin):

– Abertura de empresas

– Alteração do CAE

– Abertura de MEI

– Acesso ao portal de contribuinte

– Liberação de senha de nota fiscal/REST/DMS

– Geração de cálculo de INST pela internet

– Aprovação do projeto Alvará Fácil

– Inscrições para o Minha Casa Minha Vida

– Negociação de IPTU

– Emissão de guias de IPTU, ITU, ISS e Auto de Infração

– ISS parcelamento

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, trabalho, Ciências eTecnologia (Sedetec):

– Vagas de emprego oferecidas pelo Sine, entre elas mais de 800 vagas de atendente em call center

– Cópia de documentos

– Participa com toda a rede de computadores usada no Mutirão

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra):

– Reforma de unidade de saúde e educação

– Recuperação de meio-fio

– Limpeza e recuperação de bocas de lobo

– Operação tapa buracos

– Manutenção da iluminação pública

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM):

– Inscrições para cursos de capacitação (Corte de tecido, Modelagem, Costura e Assentamento de revestimento cerâmico)

– Orientação psicológica

– Distribuição de material informativo sobre violência doméstica e familiar

Secretaria Municipal de Saúde (SMS):

– Oftalmologista

– Eletrocardiograma

– Risco Cirúrgico

– Rastreamento de Câncer de Mama

– Auriculoterapia

– Orientação sobre alimentação saudável

– Aferição de pressão arterial

– Teste de Glicemia

– Vacinas

Secretaria Municipal de Trânsito (SMT):

– Revitalização de sinalização horizontal e vertical

– Emissão dos cartões de idoso e pessoa com deficiência

– Projeto de Educação para o Trânsito

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA):

– Carteira de Identidade (em parceria com a Polícia Civil)

– Carteirinha de Estudante

– Distribuição dos estatutos da Juventude e Igualdade Racial

– Distribuição da cartilha sobre Calçada Acessível