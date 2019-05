Vanessa da Mata é atração no Música no Câmpus

Três dias após o encerramento da Agro Centro-Oeste Familiar 2019, a Universidade Federal de Goiás (UFG) já pretende encher o Câmpus Samambaia novamente. A atração da vez é o Projeto Música no Câmpus, que com o apoio da Unimed vai promover o show de Vanessa Da Matta no Centro de Cultura e Evento Ricardo Freua Bufáiçal. No dia 4 de junho, terça-feira, a cantora vai apresentar o seu mais novo trabalho: o álbum “Quando Deixamos Nossos Beijos Na Esquina”.

Lançado no dia 31 de maio, o material é composto por 11 faixas e conta com participações de nomes como o rapper baiano Baco Exu do Blues, nacionalmente conhecido pelo álbum Bluesman. A produção musical de “Quando Deixamos Nossos Beijos Na Esquina” é toda de Vanessa Da Matta e nesse processo ela conta que sentiu “um laboratório alquímico de sonoridades e rios de sensações”.

Além de divulgar seu trabalho recém-lançado, ela não vai deixar de cantar os sucessos que a colocaram no patamar atual. No Música do Câmpus desta terça-feira, os fãs de Vanessa vão presenciar a artista relembrar clássicos como: “Ai, Ai, Ai”, “Amado”, “Caixinha de Música”, “Gente Feliz”, “Boa Sorte/ Good Luck”, “Não Me Deixe Só”, “Ainda Bem”, entre outros.

Serviço

Projeto Música no Câmpus – Vanessa Da Matta

Dia: 04 de junho de 2019 (segunda-feira)

Horário: 20h30

Local: Centro de Cultura e Eventos da UFG – Câmpus Samambaia

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Pontos de venda: Livrarias UFG (Faculdade de Educação), Café das Letras (Câmpus Samambaia) e República da Saúde