Combate contra Obesidade Infantil

03 de Junho é o dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil. Um dos maiores desafios para o século XXI é combater a obesidade infantil, doença essa provocada por diversos fatores, como alimentação rica em açucares e gorduras, aspectos genéticos e sedentarismo.

Essa data foi criada para conscientizar a população sobre os cuidados necessários para combater essa doença que afeta milhares de crianças em todo o mundo.

E o maior tratamento para essa doença é a prevenção, atrelando a dieta equilibrada a prática de atividades físicas. Também é orientado que todas as refeição sejam feitas sem a interferência de aparelho como televisão, celulares que faz com que a criança não perceba o quanto está comendo, acabando assim por comer em excesso e sem fazer uma mastigação correta.

E a consequência da obesidade é o desenvolvimento de várias doenças, como colesterol, triglicerídeos elevados, diabetes tipo 2, pressão alta entre outros distúrbios cardiovasculares. Além disso, aumenta as chances do excesso de peso na vida adulta.

O que a doença pode causar

A obesidade pode afetar a saúde da criança de diversas formas. Depressão e problemas com a autoestima são frequentes em crianças obesas, podendo dificultar seu relacionamento social. A obesidade também pode diminuir o potencial de aprendizado infantil. Estudos mostram que crianças obesas apresentam uma tendência maior para desenvolver problemas psiquiátricos quando comparadas a crianças não obesas.

Esse excesso de gordura corporal total nas crianças e os depósitos localizados de gordura estão associados ao desenvolvimento precoce de várias doenças degenerativas crônicas, tais como aterosclerose, doenças coronarianas, hipertensão e diabetes mellitus.

Pesquisas relatam que essas crianças desenvolvem alterações ateroscleróticas nas artérias coronarianas ainda durante a infância. Crianças de 10 anos de idade, portadoras de obesidade mórbida, possuem artérias de pessoas de 45 anos de idade e outras anomalias cardíacas que aumentam muito as chances de doença cardíaca. Em alguns casos, essas alterações podem evoluir para lesões obstrutivas, angina e infarto em poucas décadas.

Desordens ortopédicas também são comuns. Acontecem pela associação de vários fatores, dentre os quais aumento da sobrecarga articular em conjunto com uma estrutura esquelética ainda em formação, diminuindo a estabilidade postural; aumento do gasto energético para realizar as atividades habituais, gerando dor, e até degenerações precoces do sistema musculoesquelético. Esses fatores podem levar a criança a dificuldades de locomoção.

A obesidade infantil pode ter várias causas, e de longe o fator mais comumente envolvido é o nutricional, ou seja, péssimos hábitos alimentares.

Ansiedade e sedentarismo

O fator psicológico também é muito comum, pois crianças ansiosas acabam comendo mais. Dentre outras causas, o sedentarismo, alterações hormonais, causas genéticas e o uso prolongado de medicamentos, a exemplo dos corticoides, podem provocar o aumento de peso.

Ao contrário do que pode parecer para os pais, crianças “cheinhas” nem sempre são saudáveis, e na maioria dos casos não são. A obesidade infantil não é benigna na criança, no adolescente ou em qualquer outra época da vida, e pode gerar risco de morte. Ela precisa ser tratada.

A criança obesa precisa ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, ou seja, por vários profissionais de diversas áreas ― tais como médicos, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas ― para um melhor resultado em seu tratamento.