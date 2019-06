UFG promove ações de sustentabilidade na Semana do Meio Ambiente

Chamar a atenção de toda a comunidade universitária para a necessidade de unir forças a fim de tornar a Universidade Federal de Goiás (UFG) uma instituição com mais práticas sustentáveis é o propósito da “Semana do Meio Ambiente – Sustentabilidade, a UFG se importa! E você?” que ocorre entre os dias 3 e 7 de junho de 2019. A iniciativa está a cargo da Comissão Coordenadora do Programa UFG Sustentável, que também pretende dar maior visibilidade aos projetos de extensão e de pesquisa da Instituição que buscam a conservação de recursos naturais.

Dentre as diversas atividades programadas estão a substituição dos copos descartáveis dos Restaurantes Universitários (RU) por canecas; coleta de lixo no câmpus; lançamento do Prêmio UFG Sustentável e inauguração da obra de Eficiência Energética e Geração Distribuída na UFG.

Canecas

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG em parceria com a empresa Nutrir Alimentos, distribuirá mais de 7 mil canecas para a comunidade da UFG entre os dias 3 e 7 junho no Câmpus Samambaia, e entre os dias 10 a 14 de junho no Câmpus Colemar Natal e Silva.

A ação será realizada para substituir os 3 mil copos descartáveis que são utilizados por refeições no Restaurante Universitário. Durante os dias será realizada também uma série de apresentações culturais e pedagógicas à comunidade universitária.

Lixo

Duas vezes por ano, a Universidade promove a ação Câmpus Limpo, na qual a comunidade universitária realiza uma coleta de lixo pelo câmpus. Em 2019 a atividade terá início no Câmpus Colemar Natal e Silva no dia 3 de junho, das 8h às 17h, em parceria com a UFG e a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).

Neste mesmo dia, ocorrerá também o Lançamento do Projeto Resíduo Zero, às 9h, na Escola de Engenharia Civil e Ambiental. A programação ainda terá exposição de fotografias, exibição de filmes, mesas-redondas entre diversas outras atividades.

Usina solar

No dia 6 de junho, será realizada a cerimônia de inauguração da usina solar fotovoltaica no Câmpus Samambaia. A obra foi realizada em parceria com a Enel e a Deode Consultoria em Engenharia. Na ocasião será feito o lançamento do Prêmio UFG Sustentável e assinado o termo de adesão à Rede Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – uma iniciativa de instituições acadêmicas e de pesquisa, que por meio de atuação articulada e coordenada para contribuir com o alcance dos ODS no Brasil.

Prêmio UFG Sustentável

Também no dia 6 de junho, será realizada a cerimônia de lançamento do I Prêmio UFG Sustentável que tem como objetivo prestigiar atividades de sustentabilidade que se destacaram por suas características inovadoras de proteção, conservação, recuperação e cuidado com o uso racional dos recursos naturais. Poderão participar do prêmio quaisquer pessoas que possuam vínculo com a UFG: discentes, servidores técnicos, servidores docentes. O período de submissão das atividades será de 5 de junho até 5 de julho de 2019, por meio do site www.sustentabilidade.ufg.br.

Sobre o UFG Sustentável

O UFG Sustentável é um projeto que tem objetivos, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação definidos, que permitem a Universidade Federal de Goiás (UFG) estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na administração pública. Conheça mais sobre essa ação através do site: https://sustentabilidade.ufg.br/