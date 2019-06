“Ações sociais não serão direcionadas para benefício pessoal, político ou partidário”, afirma Caiado

O governador Ronaldo Caiado enalteceu a solidariedade do povo goiano ao participar na manhã desta terça-feira (4/6) da entrega simbólica das doações da Campanha do Agasalho 2019, promovida pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) e entidades parceiras. Em seu terceiro ano consecutivo, a ação angariou cerca de 1.300 unidades, entre agasalhos, cobertores, roupas, meias e calçados, superando a quantidade das edições anteriores. Durante a abertura, houve uma apresentação do Coro Sinfônico de Goiânia.

“Goiás cada vez mais mostra esse gesto de solidariedade, o que coincide totalmente com meu ponto de vista. O sentimento do governo é fazer com que ações sociais não sejam direcionadas para benefício pessoal, político ou partidário. Elas têm a finalidade de realmente de chegar àquelas crianças e idosos, principalmente os mais vulneráveis neste período, dando-lhe uma qualidade mínima de aconchego e de poder resistir às mudanças climáticas desta época”, afirmou Caiado em seu discurso.

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), representada por sua diretora-geral Adryanna Caiado, foi a instituição eleita para dar encaminhamento às peças. De acordo com o governador, o Índice Multidimensional da Carência das Famílias do Estado de Goiás (IMCF) será o principal critério para distribuição das doações. “A OVG saberá fazer essa distribuição correta por meio do Cadastro Único, ou seja, priorizando as pessoas mais necessitadas e carentes no nosso Estado, que já estão cadastradas e georreferenciadas”, detalhou Caiado.

Adryanna Caiado afirmou que as doações se somam aos esforços da OVG em atender os cidadãos. “Agradecemos muito essa ajuda da Acieg e de todos os parceiros. Juntos poderemos atender a as pessoas carentes de nosso Estado. Precisamos muito da colaboração de vocês”, pontuou. Além da Acieg, contribuíram a Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO), Sebrae, Sicredi, UniAlfa e República da Saúde.

O presidente da Acieg, Rubens José Fileti, atribuiu a superação no volume de doações ao engajamento da entidade e a definiu como parceira do governo. “A Acieg tem 83 anos e sempre será propositiva. Sua robustez não poderia estar de fora de algumas ações sociais que fazemos todos os meses. Nosso presidente da Câmara de Ação Social e Responsabilidade Social [Allan Máximo] encampou toda essa campanha e prontamente atendeu ao pedido de toda a casa e de toda a diretoria, que era em prol da OVG em um momento difícil, de estruturação”, comentou.

Das peças coletadas, a Juceg foi responsável pelo número mais expressivo. “Conseguimos quase 800 cobertores que doamos para essa campanha, exatamente por saber da necessidade que o Estado está tendo com essas pessoas em situação de rua. Mas temos que fazer a doação direcionada, por isso estamos fazendo essa parceria com a OVG, que sabe onde melhor distribuir”, explicou o presidente da Juceg, Euclides Barbo Siqueira.

Após o evento na Acieg, Caiado seguiu para Aragarças para conferir a preparação para a recepção ao presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira (05/06), o presidente e os governadores Ronaldo Caiado (Goiás) e Mauro Mendes (Mato Grosso) lançam o programa “Juntos pelo Araguaia”.