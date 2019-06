Caiado quer transformar Goiás em referência internacional em proteção ambiental

O governador Ronaldo Caiado fez um compromisso nesta segunda-feira (3/6) de trabalhar incessantemente para que Goiás, dentro de quatro anos, seja “referência internacional nos projetos de proteção ao meio ambiente”. Na fala, ele mencionou como importante marco nessa política de preservação o programa “Juntos Pelo Araguaia”, que será lançado em 5 de junho, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. O discurso, no Centro de Convenções de Goiânia, abriu a Semana Nacional do Meio Ambiente.

Caiado lamentou como o patrimônio natural de Goiás vem sofrendo com ações humanas, e afirmou que o maior instrumento de mudança está na educação. O governador ressaltou que não é momento de “demonizar” nenhum setor da sociedade, e sim de unir esforços. “Não queremos um sentimento punitivo ou ameaçador. Acredito na orientação, na educação das crianças e de todos os nossos produtores rurais, na conscientização sobre a maneira como os rios que passam pela cidade estão sendo destruídos”, argumentou.

Titular da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Andréa Vulcanis defendeu que os goianos possam incorporar o nome da pasta e aplicá-lo no cotidiano. “Precisamos promover o desenvolvimento junto com o produtor rural, com o cidadão urbano. Um desenvolvimento que garanta que a qualidade econômica e produtiva possam se dar de uma forma mais consensual, mais harmônica com a proteção do meio ambiente.”

Participaram da solenidade servidores da Semad; deputados estaduais Eduardo Prado e Rafael Gouveia; deputados federais José Nelto, José Mário Schneider e Flávia Morais; o presidente da Agência Brasil Central (ABC), Vassil Oliveira; os secretários de Estado Antônio Carlos Neto (Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Adriano Rocha Lima (Desenvolvimento Econômico e Inovação) e Edival Lourenço (Cultura); o reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Edward Madureira; além de representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Saneago.

Homenagens

Durante o evento, a Semad realizou a entrega do Prêmio Goiás Sustentável, contemplando pessoas, órgãos e entidades responsáveis por práticas que contribuem com o desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Os homenageados receberam um troféu assinado pela artesã Maria Aline Petersen, que utilizou material reciclável em sua fabricação. Entre os vários premiados estão o artista plástico Siron Franco (Modalidade Inovação), Dr. Delson Leone Júnior (Instituição Pública), Comigo (Atividade Rural), Grupo Votorantim (Empresarial), Fazenda Maringá (Gestão Moderna e Inovadora), Instituto Onça Pintada (Ciências), Faeg (Terceiro Setor), Diva Jorge Asmar Duque (Servidora Pública). O prêmio também reconheceu três servidores de destaque da Semad: Luciano Ferreira Coelho, Álcio Duarte e Joseirton Nogueira Lima.

Outra personalidade homenageada foi Leolídio di Ramos Caiado, in memoriam. Tido como um dos maiores defensores do meio ambiente, o goiano foi o primeiro secretário da área e também autor de seis livros relacionados ao tema. O Rio Araguaia, a vida sertaneja e a conservação do patrimônio natural deram tom aos manuscritos, tão elogiados nesta manhã por Leão di Ramos Caiado e dona Diva Jorge Asmar Duque, ela uma grande amiga da família. Os dois contaram histórias sobre Leolídio, destacando seu amor pela natureza.

Programação

A agenda com ações envolvendo o Meio Ambiente segue até a próxima sexta-feira, dia 7 de junho. Até lá, a Semad vai promover mostras fotográfica e de cinema ambiental, além de ciclo de palestras com vários temas, entre eles: A evolução da legislação ambiental no mundo e no Brasil; O uso racional dos recursos hídricos; Plano de segurança de barragens em Goiás; e Desafios do licenciamento ambiental.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a divisa entre os municípios de Aragarças (GO) e Barra do Garças (MT) receberá o lançamento do “Juntos Pelo Araguaia”. Na ocasião, o presidente da República e os governadores de Goiás e do Mato Grosso vão formalizar parcerias em prol da recuperação de áreas do Rio Araguaia. Também participarão o embaixador do projeto, o cantor Chitãozinho, da dupla com Xororó, além de ministros, prefeitos e secretários.

O “Juntos Pelo Araguaia” atuará na recomposição florestal, conservação de solo e água, além de ações de saneamento nos municípios goianos. Na primeira etapa do programa, a meta é restaurar 10 mil hectares de áreas de preservação permanente, sendo 5 mil em Goiás e 5 mil no Mato Grosso. O projeto conceitual foi desenvolvido pelo Instituto Espinhaço, por meio de acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Meio Ambiente do Governo de Goiás.

O governador Ronaldo Caiado destacou que a parceria dos governos estaduais e federal vai trazer benefícios consideráveis ao Rio Araguaia. “Faremos uma ação conjunta. Não teremos duas decisões sobre o Rio Araguaia, será apenas uma legislação”, disse ao conclamar apoio das pessoas. “É fundamental a parceria com todos. Se nós tivermos pontos que fragilizaram o Araguaia, vamos recuperá-los.”

Confira a programação completa da Semana do Meio Ambiente: http://www.meioambiente.go.gov.br/files/convite_semana_MA.pdf