Expedição do Rally dos Sertões levará ações sociais ao Norte e Nordeste do Estado

Historicamente deixadas de lado, as regiões Norte e Nordeste de Goiás são carentes de desenvolvimento econômico e medidas sociais. A atual gestão estadual, no entanto, pretende desenvolver ações para mudar essa realidade e promover o crescimento dessas regiões e do Estado como um todo. Entre os projetos do governo para alavancar o turismo e a economia do norte e nordeste goianos está a parceria com os organizadores do Rally dos Sertões, que será realizado neste segundo semestre.

“Teremos em agosto a partida da cidade de Campo Grande, depois entrando pelo Vale do Araguaia, tendo uma parada em São Miguel do Araguaia. É o segundo maior Rally do Brasil. Além disso, eles pretendem agora, a partir de agosto, instalarem uma expedição que ficará por muito tempo em nosso Estado de Goiás, principalmente levando turismo à região da Chapada dos Veadeiros, a região mais carente do Estado de Goiás”, destacou o governador Ronaldo Caiado.

Ao receber o empresário Marcos Ermírio de Moraes, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, nesta segunda-feira (03/06), o governador ressaltou a importância dessa parceria, por meio da Goiás Turismo, entre o Governo de Goiás e o Rally dos Sertões. Durante a visita, Marcos também entregou ao governador um relatório sobre o evento realizado em 2018.

“Isso significa levar renda, qualidade de vida e melhoria para aquele povo. Então, este presente que acabo de receber é algo que sensibiliza todos nós. Precisamos dessa iniciativa e, aqui, nós estaremos com a disposição total para fazer com que isso melhore a qualidade de vida do nosso povo”, destacou o governador.

O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, explica que a expedição será realizada em duas etapas. Segundo ele, “em agosto terá a expedição do Rally em Luiz Alves e, a partir de outubro, terá pelo menos no prazo de seis meses uma expedição geral que vai levar algumas práticas sociais de saúde e turismo para o Norte e Nordeste do Estado. A Goiás Turismo e o Estado de Goiás vão apoiar integralmente o projeto do Rally dos Sertões em Goiás. Estamos muito felizes com esse projeto”.