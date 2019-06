Mercado da 74 tem pop rock, samba e MPB nesta semana

Para abrir a programação do Centro Cultural Mercado da 74 o Trio Brasil se apresenta nesta terça-feira, 4, às 20h. Já a quarta-feira, 5, é dia de samba com o cantor Caio Costa. Na quinta-feira, 6, tem Pedro Scalon com mais pop rock. No sábado, 8, a animação é com Fausto Noleto e Banda Mercado com samba e MPB. Os shows integram o projeto Sons de Verão, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult). A entrada é sempre gratuita.

Toda semana, o mercado é palco para os diversos estilos musicais, divididos em dias específicos entre terça-feira e sábado, para melhor atender à demanda dos artistas e da população. O objetivo é levar ao conhecimento do público goianiense a qualidade e a diversidade artística dos grandes nomes da música produzida na capital goiana e em Goiás.