Monkey Apresenta terá shows de GASP, Sótão, Gregor e GawGav

A força da cena musical independente de Goiânia transparece na programação do Monkey Apresenta de 14/06 (sexta-feira). A noite reúne, em um só palco, shows de GASP, Sótão, Gregor e Gawgav, todos apresentando seus elogiados trabalhos autorais. O evento no Monkey tem início às 21h, com ingressos entre R$ 10 e R$ 15.

Celebrando o lançamento do primeiro single de seu EP de estreia, a GASP é uma banda que une diversas referências do rock alternativo em faixas ao mesmo tempo melódicas e pesadas. Isso fica claro na anti-armamentista “War You Choose to Love Me but You Know I Will Die”, canção que chega também como lyric video no dia 07/06. O show marca o lançamento do single e antecipa o repertório do EP, a ser divulgado em breve. GASP sobe ao palco com Gustavo Garcia (guitarra, vocal e teclado), Gabriel Cabral (guitarra), Lucas Tomé (baixo) e Matheus Alves Avelar (bateria).

Tons de indie rock e pop surgem na sonoridade da Gregor. A banda conta com Jason Abrão nos vocais, Ralph Passos e Lucas Dunck nas guitarras, Diego Patiño no baixo e Diego Oliveira na bateria. No repertório estarão as canções do EP “Casulo”, com destaque para o single “Cinza”.

A Sótão faz um show em que mostra seu som repaginado, apresentando o single “2009”, recém-lançado, e outras canções. Por fim, GawGav mostra integrantes experientes na cena neste novo projeto.

A noite acontece no Monkey, localizado no Setor Leste Universitário de Goiânia. O evento tem classificação etária de 18 anos.

Serviço

Monkey Apresenta: GASP, Sótão, Gregor e GawGav

Data: 14/06/2019 (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: Monkey Goiânia

Endereço: Rua 242, número 222 – Setor Leste Universitário – Goiânia/GO

Ingressos: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h)

Classificação: 18 anos

Evento: https://www.facebook.com/events/680269279060113