ONU lança desafio para a Semana do Meio Ambiente

Nesta quarta-feira, 05, é comemorado o Dia Internacional do Meio ambiente, mas a ONU e diversas outras entidades ao redor do mundo promovem ações de conscientização durante toda a semana, conhecida como Semana do Meio Ambiente. Enquanto no ano passado o tema central das campanhas foi a poluição com plásticos, em 2019 o foco é o combate à poluição do ar.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, nove em cada dez pessoas no mundo estão expostas a altos níveis de poluição do ar. Os resultados são a intensificação do aquecimento global, prejuízos à saúde e até rombos econômicos — segundo a ONU, a poluição do ar custa à economia global 5 trilhões de dólares por ano.

Site interativo para a Semana do Meio Ambiente

Para quem pensa que a poluição do ar é gerada apenas pelas indústrias e pelos poluentes dos veículos está muito enganado. A ONU, em um site interativo, elaborado especialmente para a data, enfatiza a importância de se entender os diferentes tipos de poluição atmosférica para, então, combatê-la.

As cinco eleitas como principais são as poluições por meio da agricultura, da indústria, do transporte, do lixo e a doméstica.

Além de explicar de que forma cada uma delas se dá e propor medidas de combate (como o uso de combustíveis limpos, a melhoria da coleta de lixo e até a redução no consumo de carne), a organização ainda lançou um desafio para chamar a atenção das autoridades e conscientizar sobre a data.

Meio Ambiente e o desafio da máscara

Na Semana do Meio Ambiente, a ONU convida todos a postarem nas redes sociais uma foto com a boca e o nariz cobertos por uma máscara, em referência à poluição do ar. A ideia é escolher uma das medidas de redução da poluição propostas no site e indicá-la na legenda da foto, além de marcar outras três pessoas para fazerem o mesmo.