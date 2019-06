Revitalização da Praça do Trabalhador começa na próxima segunda-feira, dia 10

Em mais uma reunião do GGIM com os feirantes que atuam na Praça do Trabalhador, a Prefeitura de Goiânia anunciou que as obras de revitalização do local começarão na próxima segunda-feira, dia 10 de junho. Orçado em R$ 6.897.038,09, o novo espaço tem previsão para ser entregue em novembro.

Durante a reunião, ficou mantida a proposta discutida na semana passada, que deslocava a Feira Hippie para as imediações, circulando a Praça do Trabalhador pela Rua 44, 67 A, avançando até a Avenida Oeste, na parte norte da rodoviária.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Dolzonan da Cunha Mattos, é importante iniciar as obras o mais rápido possível, aproveitando o período de estiagem. ‘Nosso objetivo é cumprir o cronograma e o prazo de cinco meses para a entrega’, afirma.

Concomitante à obra de revitalização da Praça, a Seinfra pretende iniciar uma nova etapa da Avenida Leste-Oeste e dar continuidade ao BRT, logo após a conclusão da rede de drenagem, em construção no Setor Norte Ferroviário, que passará pela Avenida Oeste, até chegar à Avenida Goiás, permitindo o escoamento da água pluvial diretamente no Córrego Capim Puba.

Proposta de Revitalização

O projeto de revitalização da Praça do Trabalhador prevê um ambiente totalmente inclusivo, com a eliminação dos platôs, transformando o espaço em um elemento único, com declividade mínima para não causar desconforto aos pedestres e cadeirantes, e utilização de piso podotátil em todos os passeios, a fim de facilitar a acessibilidade de pessoas com problemas visuais.

As passarelas para pedestres ficarão nas laterais dos canteiros, interligadas por escadas e rampas acessíveis e as áreas pavimentadas contarão com áreas verdes para aumentar a permeabilidade.

Com a revitalização, a Praça vai contar com um posto da Guarda Municipal, três sanitários públicos, sendo um familiar, com 101 m² cada um, e o prédio da administração será equipado com uma enfermaria.

Feiras voltarão à Praça

Após o final das obras, a Feira Hippie voltará a funcionar na Praça, às sextas, sábados e domingos, com as bancas projetadas em metalon e uniformizadas na dimensão de 2,00 x 1,00, fixadas em conjunto de 30 bancas, sendo 15 de cada lado, cobertas com lona bege com fundo branco e beirais.

Por sua vez, a Feira da Madrugada retornará às quartas e quintas-feiras. Durante a semana funcionará um estacionamento para 1.272 vagas, contemplando todas as variáveis de veículos (carros, motos, bicicletas e ônibus).