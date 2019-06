Em Aragarças, Caiado vistoria região onde será lançado o “Juntos Pelo Araguaia”

O governador Ronaldo Caiado desembarcou no início da tarde desta terça-feira (4/6) em Aragarças, onde participa de perto dos últimos ajustes visando o lançamento do “Juntos Pelo Araguaia”. Tido como uma das maiores ações de preservação ambiental do País, o programa terá início nesta quarta-feira (5), data em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. Participarão da solenidade ao lado de Caiado e do presidente Jair Bolsonaro, os governadores de Mato Grosso e do Tocantins, Mauro Mendes e Mauro Carlesse, além de secretários, prefeitos, deputados e ministros.

Acompanhado da secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanis, Caiado foi até a Praia do Quarto Crescente, local onde são instaladas as tendas para o lançamento do programa. Além de acompanhar a montagem da estrutura, o governador conversou com assessores do Palácio do Planalto, realizou alguns despachos e concedeu entrevista à imprensa local.

Caiado destacou que ali nascerá um projeto concebido ainda no período eleitoral. “Durante a campanha, o governador Mauro Mendes e eu fizemos o compromisso de ter uma única legislação para o Rio Araguaia, e também uma convergência de esforços para recuperarmos todas as nascentes da bacia do Araguaia. Tão logo chegamos ao governo, começamos a elaborar o projeto e levamos ao presidente, que se encantou [com a ideia]”, relatou.

O governador ressaltou que além de preservar o patrimônio natural, o “Juntos Pelo Araguaia” realizará ações abrangendo cidades goianas e matogrossenses. O foco é promover o desenvolvimento sustentável, dando atenção às carências de cada região. E exemplificou, citando o saneamento básico: “A revitalização também exige de nós acharmos alternativas e resultados para combatermos esse grande mal, o mais poluente que pode ter para o Rio, que é o esgoto da cidade”.

Segundo Caiado, a preservação do Rio Araguaia é uma de suas maiores metas enquanto governador. “Tenho o compromisso, desde que estou na vida pública, de um dia poder recuperar a maior beleza que o Estado de Goiás tem”, afirmou ao lado dos deputados estaduais Karlos Cabral, Paulo Trabalho, Eduardo Prado e Humberto Teófilo.

O “Juntos Pelo Araguaia” atuará na recomposição florestal, conservação de solo e água, além de ações paralelas nos municípios goianos. O projeto conceitual foi desenvolvido pelo Instituto Espinhaço, por meio de acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Meio Ambiente do Governo de Goiás.

A titular da Semad, Andréa Vulcanis, falou sobre os primeiros passos. “Esse projeto envolve duas ações muito concretas, que é a contenção de sedimentos das voçorocas e o replantio de florestas nativas, de árvores nativas nas nascentes e nas margens dos rios. Então, vamos cooperar com contenção de solo e com reflorestamento para permitir que o nosso rio possa recuperar a sua saúde.”

O lançamento do “Juntos Pelo Araguaia” integra a agenda de atividades da Semad nesta Semana do Meio Ambiente. A programação começou na segunda-feira (3) e segue até o dia 7 de junho. Neste período, serão realizadas mostras fotográfica e de cinema ambiental, além de ciclo de palestras com vários temas, entre eles: A evolução da legislação ambiental no mundo e no Brasil; O uso racional dos recursos hídricos; Plano de segurança de barragens em Goiás; e Desafios do licenciamento ambiental.