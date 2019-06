Circo Lahetô é selecionado pelo Criança Esperança 

Pelo segundo ano consecutivo, o projeto Arte, Circo e Cidadania, do Circo Lahetô, é selecionado para receber recursos do Criança Esperança. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), com cerca de 90 alunos das escolas Bárbara de Souza Morais e Lions Clube Goiânia Tocantins.

A parceria do Circo Lahetô com a Prefeitura de Goiânia é realizada há mais de 10 anos. Para o segundo semestre, a previsão é que o projeto se estenda a um total de 130 crianças.

Para ser selecionado pelo Criança Esperança pelo segundo ano seguido, a equipe diretiva do Lahetô passou por rigorosa prestação de contas e por avaliação das atividades desenvolvidas no ano anterior. Ao todo, para o exercício de 2019, o projeto foi contemplado com R$ 349 mil para custear troca do ônibus, alimentação, recursos humanos, equipamentos e formação continuada.

De acordo com Seluta Rodrigues, professora da SME e responsável pelo acompanhamento pedagógico do circo, o projeto trabalha com oficinas nas áreas circense, musical, teatral e de incentivo à leitura. São desenvolvidas oficinas como malabares, perna de pau, acrobacias e trapézio. Existem oficinas de música, com percussão, aulas de leitura em biblioteca que funciona a semana inteira e teatro.

As aulas são realizadas quatro vezes por semana, no contraturno de aulas das crianças, e, por dia, são ministradas três oficinas diferentes. Com alunos dos ciclos I, II e III do ensino fundamental, a iniciativa conta, ainda, com apresentações temáticas no final de cada semestre. “Estudamos um tema durante o semestre inteiro”, explica Seluta.