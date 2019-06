Polícia apreende 111 kg de ouro e avião no aeroporto de Goiânia

As polícias Federal e Militar apreenderam 111 kg de ouro e um avião monomotor no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, na noite desta segunda-feira (10). Segundo a PF, a carga foi avaliada em R$ 18 milhões.

O passageiro, que foi apontado como dono da carga, foi preso e autuado por crime ambiental e de usurpação de bem da União. A corporação não informou se o piloto também tem envolvimento com as irregularidades.

As polícias abordaram a aeronave após receberem uma denúncia anônima de que um avião estava fazendo transporte de ouro de forma ilegal com destino à capital goiana. Não foi informado de onde o voo com a carga decolou.

O carregamento ilegal e o avião foram apreendidos logo após pousarem em Goiânia. Até as 7h, as polícias ainda não tinham informações sobre quem é o dono do avião.

Fonte: G1