UFG, shopping e prefeitura realizam festa junina em Aparecida de Goiânia

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás (FCT-UFG), Câmpus Aparecida de Goiânia, em parceria com a Secretaria Executiva de Cultura e Turismo da Prefeitura de Aparecida de Goiânia e o Aparecida Shopping, promovem o 1º Arraiá Aparecida, nos dias 14 e 15 de junho (sexta-feira e sábado). O evento tem como objetivo reunir os cidadãos de Aparecida para uma festa junina com comida típica, brincadeiras, apresentações e danças.

A festa vai acontecer no estacionamento do Aparecida Shopping a partir das 18h e, além da culinária caipira e dos jogos, contará com um palco cultural com apresentações de grupos profissionais de quadrilha e atrações musicais. Também está previsto o Truck da Beleza, numa parceria com a Odorata Cosméticos.

A entrada é por meio do ingresso social não obrigatório com 1 kg de alimento não perecível que será destinado ao Abrigo de Idosos Casa Silvestre Linhares, em Aparecida de Goiânia. A organização do evento estima que 2 mil pessoas passem pelos dois dias do evento e por isso, está investindo na infraestrutura do local que contará com segurança reforçada, área de convivência com mesas e cadeiras para que as famílias desfrutem das atrações, além de brinquedoteca para as crianças.

O evento conta com parceiros de Aparecida e de Goiânia, que vão atuar nas barracas de alimentos, uma equipe de alunos e servidores da FCT-UFG, responsáveis pela gestão e operação do Arraiá, além de diversas empresas da região que também estão apoiando como a GSA Alimentos, Paris Barber Pub, Óticas Carol, Velly e Gráfica Amazonas.