Em Goiás, motorista com a CNH suspensa ou cassada pode fazer o curso de reciclagem online

Para os motoristas e motociclistas goianos que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa ou cassada, ficou mais prático e ágil recuperar o direito de dirigir. É que o Departamento de Trânsito de Goiás (Detran-GO) autorizou o IBACBRASIL-Cursos de Trânsito a realizar a reciclagem online para condutores. Pela legislação, a reciclagem é obrigatória. Segundo Dados do próprio Detran-GO, 11.588 motoristas habilitados no Estado estão com mais de 20 pontos na CNH pelo acúmulo de infrações cometidas nos últimos 12 meses.

O curso é prático, rápido e os alunos podem concluí-lo num prazo que varia de três a 45 dias, e o pagamento é facilitado em até oito parcelas. Para fazê-lo, basta ir até a sede do Detran/GO, a uma Ciretran ou unidade de atendimento Vapt Vupt e entregar a CNH suspensa ou cassada. Em seguida, fazer a matrícula no site www.cursosdetransito.com.br.

A metodologia de realização dos cursos e a tecnologia de educação a distância (EaD) do IBACBRASIL-Cursos de Trânsito foram analisadas e aprovadas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Facilidades – Com o ensino online do IBACBRASIL-Cursos de Trânsito, que atua no mercado nacional de EaD há 15 anos, o interessado pode realizar o curso de reciclagem onde quiser, sendo possível estudar no computador, no celular, tablet ou no notebook, com o conteúdo disponibilizado 24 horas por dia.

O IBACBRASIL- Cursos de Trânsito possui plataforma de estudos própria, a Plataforma Jornada, um ambiente virtual intuitivo, ágil e fácil de usar. É a única plataforma na área de trânsito com chancela do Ministério da Educação (MEC) como tecnologia educacional. A apresentação dos conteúdos é feita por meio de textos simples, imagens, animações e vídeos legendados, sem dificuldades de compreensão, além de exercícios e simulados.

Infrações de trânsito tem crescido na capital

Em Goiânia, as multas aumentaram 10,17% em 2018, saindo de 919 mil para 1,01 milhão. O levantamento foi feito com dados do Detran-GO e considera notificações feitas por todos os agentes autuadores (Polícias militar e federal, Agetop, SMTs e Detran).

O excesso de velocidade é a infração de trânsito mais cometida no Estado, 55%. Dos condutores flagrados no ano passado, 1,53 milhão trafegavam em velocidade até 20% acima do limite da via, 315,78 mil em velocidade de 20 a 50% acima do limite, e 53,53 mil acima de 50% do estabelecido.