O Festival de Queimada dos Jogos Educacionais 2019 tem início nesta quarta-feira (12/06). A modalidade engloba educandos do ciclo II do ensino fundamental da rede de educação do município e se estende até o dia 24 de junho.

Os jogos são realizados em quatro polos: Associação Atlética Banco do Brasil, Parque Odilon Soares, Escola Municipal Professora Amélia Fernandes e Escola Municipal Vila Rosa.

Está prevista a participação de 1.100 alunos, de 93 equipes diferentes. Nesta modalidade, não há diferenciação de times por gênero. Todos são mistos.

Os jogos acontecem nos turnos matutino e vespertino, dependendo da escolha de cada instituição no ato da inscrição das equipes.

Aberto oficialmente no mês de fevereiro, esta é a terceira ação dos Jogos Educacionais. Em abril, alunos da educação infantil participaram da modalidade de trilhas, no Jardim Botânico.

Em maio, 2,7 mil disputaram as modalidades de atletismo, tênis de mesa e xadrez, na Universidade Federal de Goiás. No cronograma da competição, estão previstos jogos durante todo o ano, tendo as finais dos esportes coletivos realizadas no mês de dezembro.