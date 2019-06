Prefeito Iris Rezende autoriza obra do Hospital Público Veterinário

Em reunião nesta terça-feira, 11, com secretários e o vereador Zander Fábio (propositor do projeto na Câmara de Vereadores), o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, autorizou o início da obra da Unidade Ambiental de Saúde e Bem Estar Animal em Goiânia.

O prefeito assinará o decreto que regulamenta o Projeto de Lei que cria o hospital público veterinário para atender animais domésticos, domesticados, nativos ou exóticos de todos os tamanhos que vivem em estado de abandono ou que pertençam a pessoas sem condições financeiras para pagar tratamentos ou ações preventivas, além de animais que forem encaminhados por órgãos públicos, ONGs ou protetores.

Segundo o prefeito, a iniciativa visa promover a saúde dos animais e da população em geral. ‘Vamos dar celeridade à implantação deste projeto. O objetivo é buscar soluções rápidas, eficientes e de baixo custo, além de parcerias para garantir o atendimento de excelência no hospital. Universidades e entidades do setor veterinário podem somar muito”, destaca.

O autor do projeto ressalta que a unidade será instalada no antigo Centro de Zoonoses do Setor Balneario Meia Ponte. “Será equipado por uma sede administrativa, laboratório e centro cirúrgico”, destaca, ao acrescentar que terá capacidade inicial para 100 atendimentos por dia.

O presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), Gilberto Marques Neto, esclarece que no funcionamento da unidade não será utilizada a verba pública destinada à saúde da população. “Serão recursos do fundo do meio ambiente para resolver esse assunto que é de grande relevância para a cidade”, garante.

No local será oferecido atendimento hospitalar cirúrgico e internação, atendimento emergencial 24h, vacinação, castração, resgate de animais vítimas de acidentes, fisioterapia, adestramento, atendimento farmacológico e exames laboratoriais.

Após a assinatura do decreto nos próximos dias, a previsão é que as obras terminem em no máximo 90 dias, depois da Ordem de Serviço.