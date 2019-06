Prefeitura de Aparecida tem horário especial de funcionamento para Copa do Mundo de Futebol Feminino

O expediente de atendimento ao público da Prefeitura de Aparecida de Goiânia funcionará em horário especial nos dias de jogos da Seleção Brasileira Feminina de Futebol que disputam o Mundial na França. O horário especial foi estipulado com base no decreto nº 217 de 12 de junho de 2019 que tem como objetivo reforçar o coro pelo protagonismo feminino no esporte.

“Nossa gestão apoia a promoção da igualdade. Assim como no futebol masculino, as mulheres também merecem que todos acompanhem as partidas da Copa do Mundo de Futebol Feminino, por isso estamos decretando este horário especial”, declarou o prefeito Gustavo Mendanha.

Para a partida desta quinta-feira, 13, contra a Austrália, marcada para às 13h no horário de Brasília, os servidores serão liberados 30 minutos antes. Na terça-feira, 18, a seleção entra em campo às 16h, com isso, o expediente será das 8h às 13h. “Em caso de partidas pela manhã o atendimento ao público começará às 14h. Os horários de expediente serão liberados conforme o avanço das mulheres na disputa”, comentou o Chefe da Casa Civil, Olavo Noleto.

Horário especial – Copa do Mundo Feminina

13/06 – das 8h às 12h30

18/06 – das 8h às 13h