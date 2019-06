Prefeitura de Goiânia lança Remembra e Desmembra Fácil

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), lançou, nesta terça-feira (11/06), na sede da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-Go), mais um serviço online e digital. Trata-se do Desmembra e Remembra Fácil, que passa a integrar o sistema Família Fácil.

Lançado em 2017, o Família Fácil dá nome a um conjunto de sete serviços prestados pela Prefeitura de Goiânia de forma digital e online, com todo o processo de envio, análise e emissão automatizado. O primeiro produto lançado foi o Alvará Fácil que, até hoje, promoveu a emissão de 4.600 Alvarás de Construção.

“Nós, da Ademi Goiás, estamos muito felizes com o processo iniciado pela Prefeitura de Goiânia para automatização da análise de processos”, afirma o presidente da entidade, Roberto Elias Fernandes. “Esse era um sonho antigo nosso e, graças aos investimentos feitos na modernização dos processos de trabalho, hoje temos uma nova realidade na qual quem ganha é a população de nossa cidade”, destaca.

Para o secretário municipal de planejamento urbano e habitação, Henrique Alves, a inclusão desses dois novos serviços no Família Fácil “é mais uma promessa cumprida pelo prefeito Iris Rezende, a de tornar os serviços prestados pela gestão mais ágeis e acessíveis à população”. Ele pontua que “iniciamos isso com o Alvará Fácil, lançado em 2017, e hoje, com o Desmembra e Remembra Fácil, chegamos a seis serviços da Seplanh Goiânia fornecidos de forma totalmente eletrônica e, a cada dia, batemos novos recordes no prazo de análise e emissão de alvarás”.

Um dos principais serviços requeridos pelo mercado imobiliário da capital, o desmembramento de imóveis é utilizado para o parcelamento de lotes, áreas e glebas. Já o remembramento visa a união de imóveis com vistas à construção de residências e edifícios.

“A análise desses tipos de processos sempre foram morosos dentro da administração municipal”, afirma o presidente da Ademi, Roberto Elias Fernandes. “Muitos processos de loteamentos levavam até seis meses para serem analisados e, agora, poderão ser emitidos em até cinco dias”, explica. “Quem ganha, com isso, é a população, pois abre novas portas para investimentos e também no mercado de trabalho de nossa cidade”, conclui.

Reconhecimento

Durante apresentação dos novos serviços oferecidos pela Prefeitura de Goiânia, o secretário de planejamento urbano e habitação, Henrique Alves, realizou a entrega de certificados a empresas e profissionais da área da construção que tiveram projetos analisados em prazo recorde junto à administração municipal.

Receberam os certificados o proprietário da Vega Construtora, Renato Correia, e o autor do projeto arquitetônico que foi analisado pelo Alvará mais Fácil em menor tempo pelos técnicos da Seplanh Goiânia, Andrey Amador Machado, em apenas 27 dias. Também receberam o certificado a empresa Terral Empreendimentos Imobiliários, na pessoa do seu presidente, Marcelo Borges, e autor do primeiro projeto de habitação coletiva analisado na mesma modalidade, Alexandre Leite Terra.