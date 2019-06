22° Mutirão da Prefeitura de Goiânia contará com participação do Governo do Estado

Neste sábado e domingo, 15 e 16, a Prefeitura de Goiânia realizará o 22° Mutirão da atual gestão, na região Sudoeste, beneficiando moradores de 40 bairros. A abertura do evento será às 8 horas, na Rua EF 10, Qd. APM 3 (em frente à Escola Municipal João Alves de Queiroz), no Residencial Eli Forte, com a presença do prefeito Iris Rezende e do governador Ronaldo Caiado.

Ao todo serão oferecidos 120 serviços municipais na área da saúde, assistência social, cidadania, educação, finanças, orientações judiciais, emissão de documentos, além de várias frentes de serviços nas áreas de infraestrutura, urbanização e reforma de prédios públicos.

A novidade desta edição do Mutirão é a parceria do Governo estadual, que vai levar os serviços do Vapt-Vupt. Com isso, a população terá a oportunidade de resolver questões ligadas a órgãos como Detran, Ipasgo e Procon, além de emitir certidões e CPF.

Ações das pastas

1. Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma)

– Distribuição de mudas de árvores do Cerrado e orientação sobre plantio

– Oficinas de educação ambiental

– Limpeza e roçagem da área verde

– Orientação da Gerência do Contencioso sobre processos abertos na Amma

– Disponibilização de duas caçambas para recebimento de restos de construção civil, pneus velhos e materiais descartáveis

2. Agência Municipal de Turismo Evento e Lazer (Agetul)

– Projeto Liga do Bem (disponibiliza brinquedos para o entretenimento das crianças)

3. Guarda Civil Metropolitana (GCM)

– Segurança do local onde ocorrerá o Mutirão

– Banda de música da GCM

4. Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg)

– Revitalização de praças

– Remoção de entulho

– Roçagem manual e mecânica

– Limpeza de córregos e mananciais

– Poda e retirada de árvores

– Pintura de meios-fios

– Varrição de vias

– Capina manual

5. Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas)

– Cadastro único para programas sociais: bolsa família, IdJovem

– Isenção na taxa de inscrição de concurso público

– Diminuição na tarifa de energia elétrica

– Carterinha interestadual para idoso acima de 60

– BPC – Beneficio de Prestação Continuada

– Serviços de beleza: manicure, pedicure, designer de sobrancelhas e corte de cabelo

6. Secretaria Municipal de Cultura (Secult)

– Apresentações culturais

– Divulgação da Lei de Incentivo à Cultura e das obras produzidas pela Lei

7. Secretaria Municipal de Educação (SME)

– Projeto Horta Escolar

– Sala de leitura

– Mesa de desenho livre

– Disponibilizou recursos para reforma geral da Escola Municipal João Alves de Queiroz

8. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh)

– Orientações sobre o Alvará Fácil

– Regularização fundiária e de edificações

– Inscrição e atualização cadastral do Programa Municipal de Habitação

9. Secretaria Municipal de Finanças (Sefin)

– Abertura de empresas

– Alteração do CAE

– Abertura de MEI

– Acesso ao portal de contribuinte

– Liberação de senha de nota fiscal/REST/DMS

– Geração de cálculo de INST pela internet

– Aprovação do projeto Alvará Fácil

– Inscrições para o Minha Casa Minha Vida

– Negociação de IPTU

– Emissão de guias de IPTU, ITU, ISS e Auto de Infração

– ISS parcelamento

10. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, trabalho, Ciências eTecnologia (Sedetec)

– Vagas de emprego oferecidas pelo Sine

– Participa com toda a rede de computadores usada no mutirão

11. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra)

– Reforma da Escola Municipal João Alves de Queiroz e do Centro de Saúde da Família Caravelas

– Recuperação de meio-fio,

– Limpeza e recuperação de bocas de lobo

– Operação tapa buracos

– Manutenção da iluminação pública

12. Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM)

– Inscrições para cursos de capacitação (Corte de tecido, Modelagem, Costura e Assentamento de revestimento cerâmico)

– Orientação psicológica

– Distribuição de material informativo sobre violência doméstica e familiar

13. Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

– Oftalmologista

– Eletrocardiograma

– Risco Cirúrgico

– Rastreamento de Câncer de Mama

– Auriculoterapia

– Orientação sobre alimentação saudável

– Aferição de pressão arterial

– Teste de Glicemia

– Vacinas

– Disponibiliza recursos para reforma do Centro de Saúde da Família Caravelas

14. Secretaria Municipal de Trânsito (SMT)

– Revitalização de sinalização horizontal e vertical

– Emissão dos cartões de idoso e pessoa com deficiência

– Projeto de Educação para o Trânsito

15. Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA)

– Carteira de Identidade (em parceria com a Polícia Civil)

– Carteirinha de Estudante

– Distribuição dos estatutos da Juventude e Igualdade Racial

– Distribuição da cartilha sobre Calçada Acessível

Os 40 bairros beneficiados: ( Bairro Santa Rita, Condomínio Santa Rita 2ª etapa, 4ª etapa, 6ª etapa, 7ª etapa, 8ª etapa, 9ª etapa, jardim Caravelas 1ª etapa, Jardim Madri – Complemento, Jardim Sônia Maria, jardim Tancredo Neves, Loteamento Moinho dos Ventos, Residencial Acrópole II, Residencial Aquários, Residencial Aquários II, Residencial Barcelona, Residencial Brasil Central, Residencial Canadá, Residencial Center Ville, Residencial Eli Forte, Residencial Eli Forte – Extensão, Residencial Flórida, Residencial Monte Carlo, Residencial Itália, Residencial Santa Rita – 4ª etapa, Residencial Sevilha, Residencial Vereda dos Buritis, Residencial Talismã, Residencial Talismã I, Parque das Paineiras I, Parque das Paineiras II, Parque das Paineiras III, Parque das Paineiras IV, Setor Cristina, Setor Oriente Ville, Setor Rio Formoso, Setor Três Marias, Setor Ulisses Guimarães e Vila Santa Rita 5ª etapa.