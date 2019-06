Colégio Lyceu receberá melhorias estruturais

O Colégio Lyceu de Goiânia, primeira unidade educacional construída na capital, receberá ações de melhorais estruturais por parte da Prefeitura de Goiânia. Nesta quinta-feira, 13, o prefeito Iris Rezende visitou as dependências da unidade e anunciou que a gestão municipal realizará, com o apoio de empresários e ex-alunos, um Mutirão no local. As intervenções vão incluir serviços de pintura geral, limpeza e revitalização semafórica da região.

Aos representantes do colégio, o prefeito informou que vai discutir a revitalização com o Governo de Goiás e com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), uma vez que o prédio do Lyceu é considerado, desde 2003, um patrimônio em virtude do seu estilo arquitetônico em Art déco. ‘Este espaço faz parte da história da nossa cidade. A Prefeitura de Goiânia, por este motivo, têm total disposição para ajudar o Estado a fazer uma ampla reforma no local. Faremos um Mutirão para garantir que este prédio tenha o cuidado que merece’, afirmou Iris.

Na oportunidade, o diretor da unidade, Ricardo Marques Pinto, agradeceu o empenho da administração municipal em contribuir com a preservação da história e valorização da instituição, que formou inúmeras personalidades, entre elas o próprio prefeito Iris Rezende, o ex-ministro Henrique Meireles, Mauro Borges, o escritor Bernar­do Elis e os irmãos Mendonça Te­les (José e Gilberto). ‘Com o trabalho de revitalização, o Colégio Lyceu voltará a ser um símbolo da memória e da identidade da nossa cidade. Além disso, as intervenções vão garantir um espaço mais adequado para que os nossos alunos possam aprender’, disse o gestor

Durante a visita, o prefeito Iris Rezende também foi homenageado pelos alunos e professores da instituição. Seus 60 anos de vida pública foram lembrados com destaque para o período em que presidiu grêmio estudantil do colégio. Eles ainda puderam compartilhar experiências e resgatar a importância política da instituição.

‘Voltar aqui me fez recordar do passado. Me matriculei na unidade em janeiro de 1954 e no ano seguinte fui eleito presidente do grêmio. Movimentamos o colégio em muitos sentidos, de forma que aqui foi o palco da história de milhares de jovens comprometidos com o desenvolvimento da capital e de Goiás’, acrescentou o prefeito.

O Lyceu de Goiânia é uma das instituições mais tradicionais do Estado. Fundado em novembro de 1937, o local é, atualmente, um patrimônio nacional por conta de sua arquitetura concebida pelo arquiteto Attilio Correa Lima, idealizador do projeto inicial de Goiânia.