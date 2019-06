Goiânia Canto de Ouro: cantores goianos fazem show neste fim de semana

Os cantores goianos Cláudia Vieira, Gilberto Correia, Nilton Rabello e Henrique de Oliveira se apresentam nesta quinta-feira, 13, sexta-feira, 14 e sábado, 15, em mais uma etapa do 9º Goiânia Canto de Ouro, realizado no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, no setor Central. Com a banda formada pelos músicos Jader Steter, Front Jr, Marco Outeiro, Emídio Queiroz e Sérgio Pato, os shows acontecem a partir das 21h.

Promovido pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), o festival tem como proposta mostrar ao público a MPB feita na capital goiana. Neste ano, cerca de 70 artistas e cerca de 20 instrumentistas participam da programação, que segue até agosto, para oferecer ao público músicas de alta qualidade.

No total, serão 13 semanas de shows com os maiores nomes da música local, além de artistas novos, mas já conhecidos por quem frequenta atividades culturais na cidade. Os nomes que compõem o elenco deste ano foram selecionados via convite feito pela Secult.

O Canto de Ouro foi criado em 2008 e, desde então, cumpre sua tarefa de mostrar ao público goianiense e goiano os artistas que fazem a Música Popular Brasileira em Goiás. Neste ano, os ingressos são vendidos a 20 reais (inteira) e 10 reais (meia). As 50 primeiras pessoas pagam meia entrada.