Lowbrow recebe Abluesados neste sábado (15)

O público do Lowbrow Lab Arte & Boteco confere um show de blues com a banda Abluesados, neste sábado (15), às 22h30. O espaço, que está localizado na Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, no Setor Sul, em Goiânia, abre às 19h com a mostra O pintor e o fotógrafo, de Omar Souto.

O grupo, que surgiu em 2002, é formado por Luciano Ninomia e Fridinho Borges, nos vocais e guitarra, Maurício Machado, no contrabaixo, e Marcelo Rezende, na bateria. Tem influência de nomes como Muddy Waters, Little Walter, Robert Johnson e T-Bone Walker, entre outros.

Apesar de ter como foco o blues tradicional, o Abluesados também é aberto a outros estilos e vertentes, como a música brasileira. O quarteto já participou de diversos festivais, entre eles o 13º Encontro Internacional de Harmônica, promovido pelo Sesc São Paulo, e, mais recentemente, o Mississipi Delta Blues Festival, no Rio de Janeiro.

A banda também conta com composições próprias e trabalhos autorais, como o disco “Abluesados”, de 2006, e recebeu elogios da crítica especializada. Em 2019, eles irão lançar um novo álbum, com participações especiais de Uirá Cabral, Flavio Guimarães e Netto Rockfeller.

Outra atração da casa é a exposição O pintor e o fotógrafo. São 42 telas e desenhos inéditos de Omar Souto. O acervo é fruto da troca dos serviços do fotógrafo Waldemy Teixeira pelas obras do artista, resultando em uma coleção de autorretratos que dialogam sobre a personalidade de Omar.

O pintor e o fotógrafo reúne 104 obras expostas simultaneamente, parte no Lowbrow e parte no Museu de Arte de Goiânia (MAG). Contemplada pela Lei Goyazes (Lei Estadual de Incentivo à Cultura), a mostra tem produção de Malu Cunha e curadoria de Enock Sacramento.