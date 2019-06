“O cidadão não quer obras faraônicas nem de outdoor”, diz Caiado, na OVG

O governador Ronaldo Caiado e a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), primeira-dama Gracinha Caiado, realizaram a entrega simbólica de 40 mil cobertores a representantes dos 246 municípios goianos, da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) e das unidades do Sistema Socioeducativo da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social (Seds). “Se há um cidadão que passa frio, não me interessa a sigla partidária: ele contará com a mão do governo para dar-lhe um cobertor para se agasalhar na hora mais difícil”, garantiu Caiado. “O cidadão quer emprego, dignidade, saúde, educação e programas sociais. Ele não quer obras faraônicas e muito menos obras inacabadas, nem obras de outdoor.”

Realizada nesta quinta-feira, (13/06), a iniciativa integra a campanha “Aquecendo Vidas” e vai beneficiar prioritariamente as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e pessoas em situação de rua. Todos os municípios vão ser contemplados, mas vão receber uma quantidade maior aqueles que registram as menores temperaturas, os que têm grande número de pessoas necessitadas, como é o caso dos dez municípios com o maior Índice Multidimensional de Carências das Famílias de Goiás (IMCF) e os que fazem parte da Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal (Ride).

“Hoje, nos sentimos muito felizes porque a sociedade civil, as pessoas, os empresários todos têm nos procurado para ajudar, seja com alimento, seja com cobertor, com agasalho. E, desde que Ronaldo assumiu, temos feito o levantamento das famílias vulneráveis no Estado de Goiás, que chegam a 720 mil”, enumera Gracinha, ao ressaltar o trabalho desenvolvido em benefícios dessas famílias goianas. Sob a coordenação da primeira-dama, o Gabinete de Políticas Sociais envolve todas as áreas do governo em ações estratégicas e integradas para melhorar a vida das pessoas nessas regiões.

Nesta quinta-feira, o governador destacou que o trabalhado de Gracinha e da diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, tem correspondido às expectativas do povo, que quer anseia por melhor qualidade de vida. Ele ressaltou que os avanços só são possíveis com transparência, seriedade e responsabilidade com os gastos, que são a base do Governo de Goiás. “Nosso governo é pé no chão, com foco total no cidadão. O dinheiro público será sagrado e respeitado. Esse é o compromisso que a sociedade quer de nós”, assegurou Caiado, apontando como exemplo a redução dos custos com diárias, divulgada, hoje. “Em seis meses, nós economizamos R$ 7 milhões. O Estado gastava R$ 10,8 milhões, agora gastou R$ 2,8 milhões”, detalhou.

Para o pastor Gildeon Nunes da Silva, da Comunidade Terapêutica Lapidando Tesouros, os cobertores chegam em um momento oportuno para os internos. “Pegamos esses homens de rua com imunidade baixa. A nossa entidade é localizada bem perto de um rio e no meio de uma mata, faz muito frio. Então, chegou na hora certa”, reitera o presidente da instituição, que fica no setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia.

Em discurso, o prefeito Jaime Ricardo Ferreira, de Ouro Verde, agradeceu a doação em nome de todos os demais municípios representados e que serão contemplados. “Esse trabalho é muito importante. Saúdo o governador, que tem trabalhado incansavelmente, mas especialmente a primeira-dama Gracinha Caiado, que tem demonstrado ser uma mulher muito combativa na área social, propondo ações que realmente mudam a vida das pessoas”, elogiou.

Também estiveram presentes na solenidade os secretários de Estado Marcos Cabral (Desenvolvimento Social), Rodney Miranda (Segurança Pública), Edival Lourenço (Cultura), Ernesto Roller (Secretaria de Governa), Luiz Carlos de Alencar (Casa Militar) e Coronel Urzêda Mota (Diretoria Geral de Administração Penitenciária); os deputados estaduais Bruno Peixoto, Paulo Trabalho, Wagner Neto, Álvaro Guimarães, Diego Sorgatto, Amauri Ribeiro, Cairo Salim e Rubens Marques, além de prefeitos e diretores da OVG.

Agasalhos

A partir da próxima semana, a OVG começará a entregar às instituições sociais cadastradas os agasalhos e cobertores que foram arrecadados com as campanhas ‘Aquecendo Vidas’, realizada pela OVG, e ‘Aquecendo Corações’, desenvolvida pela Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás (Acieg), e, também, de doação feita pelo Grupo de Mulheres em Ação Por Goiás (GMAG).