Sertanejo Robson Carvalho faz show no Happy Hour do Lozandes

O cantor e compositor Robson Carvalho é a atração do Happy Hour do Lozandes Shopping, nesta próxima sexta-feira (14/06), a partir das 18 horas, na praça de alimentação do centro de compras, que fica no Park Lozandes, região leste de Goiânia. A entrada será gratuita. No repertório da apresentação, o jovem artista de 19 anos, trará ao público o melhor do sertanejo raiz e sucessos consagrados do Sertanejo Universitário. Para animar ainda mais o clima, bares e restaurantes do shopping estarão com promoções de petiscos e bebidas.

Natural de São Miguel do Passa Quatro, na região sul de Goiás, Robson entrou no mundo musical aos 13, quando começou a tocar violão em um projeto social de sua cidade natal, e desde 2015 trilha a carreira profissional. O músico também toca viola e cajon, um instrumento de percussão. O cantor também é compositor e possui seis músicas autorais e em parceria com outros compositores em seu DVD Botecando.

Morando em Goiânia há dois anos, Robson Carvalho está trabalhando a música “Essa Barra”, com participação de Hugo e Guilherme. A composição é dele em parceria com Thales Gui e Allef Rodrigues. A canção conta a história de alguém que morre de saudades da pessoa amada, mas não assume. “Estou muito ansioso, em poder mostrar meu trabalho em um espaço tão especial. Poder levar alegria a todos e fazer o que mais amo, que é cantar”, contou o artista sobre a expectativa para a apresentação no Happy Hour do Lozandes.